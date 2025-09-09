El alcalde de Sevilla asegura que el proyecto del Cortijo del Cuarto seguirá el mismo trámite "que todos los demás"

Archivo - Promoción de viviendas de Palmas Altas durante su construcción, como imagen de recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este martes que el proyecto urbanístico previsto en los terrenos del Cortijo de Cuarto, en Bellavista, donde se prevén casi 6.000 viviendas --la mitad de ellas protegidas-- seguirá el trámite "que siguen todos los proyectos que en estos momentos se están desbloqueando".

Así lo ha expresado, cuestionado por los medios, en respuesta a las afirmaciones vertidas por el presidente de la Diputación --promotor del proyecto-- en una entrevista en la cadena SER este lunes en las que instaba al alcalde a tramitarlo "cuanto antes" y advertía que no dar luz verde al mismo "podría rozar la ilegalidad".

"El presidente de la Diputación ha tenido la suerte de que en este momento hay un gobierno en la ciudad que ha acabado con la parálisis urbanística, que duraba ya más de diez años", ha añadido el alcalde.

Asimismo, el regidor sevillano ha señalado al respecto que "lo que sí habría que recomendarle al presidente de la Diputación es que aclare qué quiere el PSOE, porque su partido no puede decir en la Junta del Distrito Bellavista que aquello tiene que ser un pulmón verde y él, por otro lado, como secretario provincial de esta formación política diga que ahí se van a construir 6.000 viviendas".

Por último, Sanz ha manifestado que Javier Fernández "puede estar tranquilo" dado que ahora hay un Gobierno local "que tiene como prioridad desbloquear muchísimos desarrollos urbanísticos de la ciudad, que tiene que crecer, y donde hace falta mucha vivienda protegida".