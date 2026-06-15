El alcalde de Sevilla clausura 'Encuentros en Familia' con cerca de 200 familias beneficiarias de 19 centros educativos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, clausura el programa 'Encuentros en Familia' junto a representantes de las AMPAs de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha clausurado este lunes en el Real Alcázar el programa 'Encuentros en Familia' junto a representantes de las AMPAs de la ciudad, una iniciativa que ha reunido durante este curso a cerca de 200 familias procedentes de 19 centros educativos de toda Sevilla.

Durante el acto, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado, Sanz ha destacado la importancia de este programa municipal, que ofrece a las familias un espacio de encuentro, participación y reflexión en sus propios centros educativos para abordar cuestiones fundamentales en la educación de sus hijos.

"El programa Escuelas de Familia se ha consolidado como una herramienta muy valiosa para acompañar a los padres y madres en una tarea tan compleja y decisiva como es la educación de sus hijos", ha destacado el primer edil, al tiempo que ha manifestado que desde el Ayuntamiento quieren que "las familias sepan que no están solas y que cuentan con el apoyo de profesionales que les orientan y ayudan a afrontar los retos del día a día".

A través de estas sesiones, guiadas por psicólogos y pedagogos especializados, las familias han podido trabajar aspectos como la comunicación y el diálogo en el hogar, la resolución de conflictos, la autoestima, los límites y normas, el fracaso escolar, así como nuevos desafíos relacionados con la desconexión digital, la educación emocional o la comprensión de las distintas etapas socioeducativas por las que atraviesan niños y adolescentes.

"En muchas ocasiones las familias carecen de recursos emocionales suficientes para afrontar determinadas situaciones. Por eso ponemos a su disposición herramientas y espacios de apoyo que contribuyen al desarrollo integral de los menores y fortalecen el papel de los padres y madres como principales educadores", ha afirmado Sanz.

El alcalde ha subrayado además que uno de los grandes valores de esta iniciativa es que permite compartir experiencias con otras familias que afrontan inquietudes similares. "Estos encuentros ofrecen una oportunidad única para intercambiar vivencias, aprender de otros padres y madres y construir redes de apoyo que benefician a toda la comunidad educativa", ha añadido.

De forma complementaria, el programa ha incorporado seminarios organizados desde el Área de Salud sobre cuestiones de interés para las familias, entre ellas la formación en primeros auxilios. Asimismo, para facilitar la participación, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los asistentes un servicio de guardería-ludoteca durante el desarrollo de las actividades.

Por último, Sanz ha reafirmado el compromiso del Gobierno municipal con las familias sevillanas. "Seguimos poniendo a disposición de los sevillanos todas las herramientas posibles para mejorar su calidad de vida y la de los más pequeños. Invertir en las familias es invertir en el futuro de Sevilla, y vamos a continuar impulsando programas que contribuyan a su bienestar y al desarrollo de nuestros niños y jóvenes", ha concluido.