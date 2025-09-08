Alcalde de Sevilla condena el asesinato machista en Valdezorras: "Hay que seguir trabajando para acabar con esta lacra"

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mostrado en nombre del Consistorio su "más enérgica repulsa y condena" hacia el asesinato de una mujer de 47 años el pasado domingo, 7 de septiembre, en el barrio de Valdezorras (Sevilla), que ha sido confirmado como un caso de violencia de género este viernes por el Ministerio de Igualdad.

Sanz ha afirmado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X' que, a su juicio, "debemos seguir trabajando juntos" para acabar con la violencia machista, que ha definido como una "lacra".

Además, ha recordado la disponibilidad de herramientas de apoyo a las víctimas de violencia machista, como los números de teléfono 016, 092, 091, así como los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), dependientes del Consistorio.

Por último, el regidor ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de la fallecida, cuyo asesinato ha elevado a ocho las víctimas por violencia machista en Andalucía en 2025, siendo la comunidad que más casos registra en este año.