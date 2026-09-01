El alcalde de Sevilla cuestiona la ruptura con Vox y defiende el cumplimiento del pacto: "A mí no se han dirigido"

Archivo - El alcade de Sevilla, José Luis Sanz durante un pleno en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha cuestionado la ruptura anunciada por el Grupo municipal Vox del acuerdo presupuestario alcanzado para las anteriores cuentas y ha defendido que hasta el momento se ha cumplido con todo lo acordado.

Según ha afirmado Sanz en una atención a medios, el pacto "no dice nada sobre licencias de obras o mezquitas", por lo que ante la falta de incumplimientos, ha indicado que entiende que sigue en vigor. "A mí no se han dirigido a decirme que el acuerdo queda suspendido y como no se ha incumplido nada, entiendo que sigue adelante", ha añadido.

En este sentido, el primer edil ha señalado que tendrá que ser la formación liderada por Abascal a nivel nacional la que decida sobre "si sigue en vigor o no" y ha criticado que ha visto "cosas en los medios de comunicación", ante lo que ha abundado que "a través de los medios no hablo".

En contexto, estas declaraciones se han producido después de que este lunes, el portavoz de Vox en el Consistorio, Gonzalo García de Polavieja, hubiese advertido de que la "falta de comunicación entre los socios de gobierno" y el "deterioro de la confianza" generado durante el cumplimiento de los acuerdos alcanzados "pueden poner en riesgo la negociación y aprobación del Presupuesto Municipal de 2027.

Ante el anuncio del alcalde de iniciar "próximamente" las conversaciones sobre las ordenanzas fiscales y las cuentas municipales de 2027, el portavoz de Vox consideró que "es evidente" que la situación actual "dificulta ese proceso", ante lo que la formación ha emplazado al alcalde a "aclarar sus intenciones" respecto a las próximas cuentas municipales.

En esta línea, García de Polavieja explicó que tienen "muchos reproches que hacerle, de los cumplimientos que dicen que han hecho de los pactos presupuestarios y del pacto para transformar Sevilla, cuando no ha sido así". "Se han quedado muchas cosas en el tintero", ha expuesto.