El alcalde de Sevilla afirma que "de momento" no tienen constancia de víctimas sevillanas y decreta tres días de luto

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en declaración a los medios sobre el accidente ferroviario del miércoles, 28 de octubre, en Urda (Toledo).

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en declaración a los medios sobre el accidente ferroviario del miércoles, 28 de octubre, en Urda (Toledo). - EUROPA PRESS / MARÍA JOSÉ RUZ

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha declarado este miércoles 28 que se encuentran "consternados" ante el accidente ferroviario registrado en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda, en Castilla-La Mancha, del cual, "de momento", no tienen constancia de víctimas sevillanas, aunque ha supuesto que "desgraciadamente las habrá", mientras que, "al igual que el resto de administraciones", se han decretado tres días de luto.

En atención a los medios en el Salón Comedor de la Casa Consistorial, el primer edil ha asegurado que se han puesto en contacto con la Junta de Andalucía y del Gobierno "para poner a disposición todos los medios que pudieran hacer falta" en el terreno del suceso y "apoyo psicológico a los familiares de las víctimas".

Asimismo, el regidor ha anunciado que el Consistorio ha montado una carpa con cuatro psicólogos para "prestar esa atención psicológica y para estar pendientes de familiares que en un momento dado esta noche no tuvieran dónde alojarse".

Al hilo, Sanz ha hecho alusión a la sala habilitada en la Estación de Santa Justa de Sevilla para ofrecer atención sanitaria y psicológica a los familiares de las posibles víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido entre Mora y Urda (Toledo).

Así, en el exterior de la estación permanece estacionada una ambulancia con el material médico y desde las 11,10 horas han ingresado varios trabajadores de Emergencias y Cruz Roja, así como se ha incrementado la presencia policial en las entradas de esta Sala Club de Renfe habilitada para atender a las víctimas.

En suma, el alcalde ha trasladado el pésame de toda la corporación municipal a los familiares de los fallecidos, al tiempo de abundar en que aún se mantienen "a la espera" de que les faciliten datos de fallecidos o heridos sevillanos.

Finalmente, el primer edil ha avanzado que se reforzarán los vuelos Sevilla-Madrid y Madrid-Sevilla, tanto de Iberia como de Aeroeuropa, para las personas que quieran y necesiten desplazarse entre las capitales.

En contexto, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado a un mínimo de 30 fallecidos tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda, según fuentes del Ejecutivo castellanomanchego.