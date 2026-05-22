El alcalde de Sevilla destaca el Distrito Portuario como "motor económico": "Estamos en el mapa de grandes empresas"

Presentación de la nueva sede de la compañía Cox - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado el compromiso "firme" del consistorio "para agilizar los desarrollos estratégicos y convertir a Sevilla en el mejor escenario para la inversión" durante el acto de presentación de la nueva sede de la compañía COX, celebrado este viernes en sus instalaciones actuales de Palmas Altas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Sanz ha puesto en valor el fuerte impacto económico que supondrá la implantación de la compañía en el nuevo Distrito Portuario, calificando el acto como "una señal clara de que Sevilla está en el mapa de las grandes empresas, y eso, en esta ciudad, tiene un valor enorme".

Durante el acto, José Luis Sanz ha agradecido la colaboración estrecha entre la Junta de Andalucía, Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Sevilla, cuyos representantes han participado en esta presentación.

La multinacional COX instalará su sede definitiva en la Nave 5 y en los Tinglados 7 y 8 , un enclave con casi cien años de historia que aúna modernidad y patrimonio.