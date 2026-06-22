El alcalde de Sevilla destaca la inversión de 1,5 millones de euros para renovar los parques de Bomberos

El alcalde de Sevilla visita el parque de Bomberos del Polígono Sur - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado las obras de rehabilitación del parque de Bomberos del Polígono Sur (P-5), situado en la Carretera de Su Eminencia, donde ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por la modernización de las infraestructuras del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. "Estamos realizando una inversión de más de 1,5 millones de euros entre la rehabilitación de este espacio y la Jefatura Central de San Bernardo para poner al día unas instalaciones que llevaban años esperando actuaciones fundamentales".

Así lo ha expresado Sanz, al tiempo que ha recordado que la intervención en el citado parque P-5 cuenta con una inversión cercana a los 700.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses. "Estamos sacando del abandono este parque fundamental para la ciudad, recuperando unas instalaciones que presentaban importantes problemas estructurales y de mantenimiento", ha indicado en una nota de prensa.

En este sentido, el comunicado del Consistorio recuerda que una inspección técnica realizada en octubre de 2019 "certificó el deficiente estado del edificio". Ante esta situación, el Ayuntamiento está llevando a cabo una actuación integral sobre este equipamiento municipal, ubicado sobre una parcela de 4.231m2 y que dispone de una superficie construida total de 4.086m2 distribuidos entre distintas plantas, naves y zonas de cochera.

Entre las primeras actuaciones desarrolladas se encuentra la inspección integral de la red de saneamiento mediante cámaras especializadas, con el objetivo de detectar patologías, realizar un diagnóstico técnico y definir las reparaciones necesarias.

OTROS DETALLES DEL PROYECTO DE MEJORA

Asimismo, se están ejecutando trabajos de reparación de elementos estructurales de hormigón afectados por fisuras y procesos de corrosión, incluyendo la eliminación de materiales deteriorados, el tratamiento de armaduras y elementos metálicos y la reposición de las zonas dañadas.

El proyecto contempla la rehabilitación de cubiertas, canalones y cornisas para corregir problemas de impermeabilización, acumulación de suciedad y desprendimientos provocados por el paso del tiempo y la acción de los agentes atmosféricos, con el objetivo de evitar filtraciones y aumentar la durabilidad del edificio.

Durante la visita, Sanz ha destacado también las mejoras funcionales que se están realizando en las zonas de servicio y circulación. "Estamos solucionando problemas que afectaban al funcionamiento diario del parque, como la acumulación de agua en el área de vehículos durante las operaciones de llenado de depósitos, además de renovar pavimentos, escaleras y distintos espacios interiores", ha explicado.

En materia de instalaciones, las obras incluyen la modernización de los aseos y núcleos húmedos mediante la sustitución de equipamientos obsoletos por otros más eficientes y sostenibles, incorporando sistemas de ahorro de agua.

"Estamos movilizando más de 22 millones de euros para modernizar el cuerpo de Bomberos de Sevilla, con 7 millones destinados a la renovación de la flota de vehículos y otros 15 millones de euros para la renovación de los cuatro parques", ha concluido.