El alcalde de Sevilla entrega a Matthew Brennan el premio como ganador de la etapa 17 de La Vuelta

Sanz entrega a Matthew Brennan el premio como ganador de la etapa 17 de La Vuelta - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha entregado a Matthew Brennan el premio como ganador de la 17ª etapa de La Vuelta Ciclista a España, que ha finalizado en Sevilla.

Miles de sevillanos han llenado las calles de la ciudad para recibir a la ronda ciclista a su llegada a la capital de Andalucía, según ha destacado el Consistorio en un comunicado.

La carrera ha transcurrido por 10,3 kilómetros por el casco urbano de Sevilla con meta en el Paseo de Colón, frente a la plaza de la Real Maestranza. "Una gran fiesta del deporte que ha sido disfrutada en directo por el numeroso público asistente".

DISPOSITIVO POLICIAL

La Policía Nacional ha establecido un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la llegada de esta etapa, que ha salido de Dos Hermanas. La jornada ha contado con un recorrido de 185 kilómetros y discurrido por diferentes localidades de la provincia, entre ellas, Morón de la Frontera y Alcalá de Guadaíra, antes de alcanzar Sevilla.

En la capital, el pelotón ha recorrido aproximadamente 11 kilómetros por algunos de sus enclaves más emblemáticos, como Triana, la Torre del Oro, el Puente del Cristo de la Expiración y el Paseo de Colón.

En este sentido, más de 300 agentes de la Policía Nacional han formado parte del dispositivo por la provincia, en el que han participado unidades centrales, provinciales y de las distintas comisarías locales implicadas en el recorrido.

El operativo ha contado con efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR), Caballería, Guías Caninos, Subusuelo y Protección Ambiental, Seguridad Privada, Brigada Móvil-Policía en el Transporte y Tedax-NRBQ, además de unidades de Seguridad Ciudadana, Información y Policía Judicial, entre otras especialidades.

El dispositivo establecido por la Comisaría Provincial de Sevilla se ha complementado con los servicios desplegados por las comisarías locales de Dos Hermanas, Alcalá, Morón y San Juan de Aznalfarache, reforzando la presencia policial tanto en los puntos directamente relacionados con la etapa como en otros lugares de especial interés.