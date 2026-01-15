El alcalde de Sevilla garantiza que no se perderá "ni un solo empleo público" ante las dudas de la oposición

Archivo - Sanz visita uno de los colegios que se beneficiarán del plan municipal de mejoras, en foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha garantizado este jueves que "no se va a perder ni un solo empleo público" en el Ayuntamiento y que se creará "todo el empleo público que nos permita la ley". Así lo ha manifestado durante el Pleno ordinario celebrado en el Consistorio, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo municipal Con Podemos-IU relativa a la limpieza de colegios con medios propios, con el fin de despejar las dudas respecto a la privatización de dicho servicio.

Asimismo, el regidor ha remarcado que hay varias áreas del Ayuntamiento que tienen externalizada la limpieza de sus edificios. "Lleva el debate a lo público o no público, y mi responsabilidad es la limpieza de los edificios municipales, fundamentalmente de los colegios", ha añadido en alusión directa al edil de IU, Ismael Sánchez.

Por su parte, el concejal de la coalición de izquierdas ha instado a Sanz a que deje claro que se va a mantener el servicio de limpieza de los colegios desde lo público y que no va a externalizarlo. "Eso es lo que quiero que conteste, no solo a mí, sino a la comunidad educativa, a las AMPA y a los sindicatos, y no que nos maree con datos".

"Cuando vemos que pintan el presupuesto 3,15 millones de euros para contratación de empresas externas al Ayuntamiento para la limpieza de colegios, a lo mejor alguien puede pensar mal", ha añadido Ismael Sánchez. "Si en capítulo 2 del presupuesto, para contratar con empresas externas, se hacen una autoenmienda y meten 1,57 millones más, alguien puede pensar que en su hoja de ruta está externalizar y privatizar la limpieza".

El concejal de Izquierda Unida también ha expresado sus dudas acerca de si dicho montante sería suficiente o no para prestar ese servicio. "No sé si alguien le ha echado las cuentas de cuántos colegios se pueden limpiar con 4 millones de euros porque teniendo en cuenta el margen de beneficio de la empresa o la compra de productos, nos da para poco más de 100 contrataciones, y en Sevilla hay 109 colegios".