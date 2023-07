El alcalde de Sevilla garantiza "ni un paso atrás" en igualdad y cultura y el PSOE señala "indicios de claro retroceso"

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha garantizado este jueves que el equipo de gobierno municipal del PP no dará "ni un paso atrás" en políticas relacionadas con la igualdad, la diversidad, la cultura, la memoria democrática y la cooperación al desarrollo. El PSOE, por su parte, advierte en el nuevo organigrama del gobierno municipal "indicios de claro retroceso en el Ayuntamiento de Sevilla" en esas materias.

En el Pleno ordinario celebrado este jueves en la Casa Consistorial antes de las vacaciones de verano, el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha sostenido que, como oposición, "estaremos muy pendientes" de las políticas que despliegue el nuevo gobierno local en materia de diversidad sexual, igualdad de oportunidades, cultural, cooperación al desarrollo y memoria democrática porque "los indicios de su organigrama invitan a pensar que hay un claro retroceso en el Ayuntamiento de Sevilla".

El alcalde, el 'popular' José Luis Sanz, ha remarcado que, tras los resultados electorales en la capital hispalense el pasado 28 de mayo, "hay un nuevo alcalde con otro organigrama y otras políticas", al tiempo que ha subrayado que "vamos a seguir defendiendo la igualdad, una sociedad sin etiquetas y la lucha contra la violencia de género, donde ahí nos tendrá usted siempre. No vamos a dar ni un paso atrás".

"No hemos suprimido casi nada porque, insisto, hemos ganado las elecciones y no vengo a suprimir todo pero sí a aplicar otras políticas y a tener una nueva forma de hacer política", ha esgrimido el regidor hispalense. "No habrán suprimido nada de lo que usted dice, pero sí está devaluando, relegando y diluyendo la cultura, la igualdad, la memoria democrática, la cooperación al desarrollo, la ciencia y la sostenibilidad", ha replicado el socialista Muñoz.

Esto, ha insistido el portavoz municipal del PSOE, se explica por dos circunstancias: "O ustedes tienen algún tipo de acuerdo o pacto con Vox para hacer este organigrama o sencillamente ustedes se parecen demasiado. No ha necesitado a la ultraderecha. Lo ha hecho de motu proprio", aludiendo a que el PP gobierna en la ciudad en solitario al no haber necesitado el apoyo de Vox como sí ha ocurrido en otros territorios.

José Luis Sanz ha recriminado, por último, a Muñoz su "análisis subjetivo y sectario" sobre el nuevo organigrama y ha defendido que trabajará como alcalde para "cada día, hacer una Sevilla más justa e igualitaria".