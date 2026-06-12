El alcalde de Sevilla impone la Medalla de la Ciudad a la imagen del Inmaculado Corazón de María en Torreblanca

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, impone la Medalla de la Ciudad a la imagen del Inmaculado Corazón de María. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha impuesto la Medalla de la Ciudad a la imagen del Inmaculado Corazón de María, una distinción concedida a la corporación por el Ayuntamiento de Sevilla y recogida por la hermandad el pasado 30 de mayo, día de San Fernando, patrón de la ciudad.

Durante el acto, celebrado en Torreblanca, Sanz ha destacado que se trata de "uno de esos días que quedarán grabados para siempre en la memoria de un barrio y de una hermandad", subrayando que esta medalla "llega al corazón de Torreblanca para encontrarse con quienes le han dado sentido durante generaciones", según ha trasladado el Consistorio en una nota.

El alcalde ha señalado que este reconocimiento trasciende el ámbito estrictamente devocional y pone en valor "una historia de fe, entrega y compromiso con los demás", así como la labor desarrollada por la Hermandad del Inmaculado Corazón de María, a la que ha definido como "uno de los grandes pilares humanos y espirituales de Torreblanca y de todo el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca".

Sanz ha recordado que la devoción al Inmaculado Corazón de María constituye una de las señas de identidad "más profundas del barrio", siendo la más antigua de Torreblanca y de todo el distrito. "Nació al amparo de la primera parroquia que se levantó en este lugar y se ha convertido, con el paso de los años, en referencia para generaciones enteras de vecinos", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor la capacidad de la hermandad para mantener vivo su legado mientras acompaña a los vecinos en su día a día. "Ha estado presente en los momentos de alegría y también en los momentos difíciles; ha sido escuela de valores, lugar de encuentro, refugio para muchas familias y ejemplo permanente de solidaridad y servicio", ha destacado.

El alcalde también ha dedicado unas palabras a la Romería de Torreblanca, una tradición que forma parte de la vida del barrio desde 1958 y que ha calificado como "una de las expresiones más auténticas de Sevilla". En este sentido, ha señalado que "es mucho más que una celebración religiosa; es un auténtico tesoro antropológico de nuestra ciudad, donde se conservan costumbres, formas de convivencia, expresiones populares y sentimientos compartidos que forman parte de nuestra identidad colectiva".

Tras el acto, Sanz ha asegurado que la imposición de esta distinción supone también un reconocimiento a toda la comunidad de Torreblanca. "Cuando Sevilla reconoce al Inmaculado Corazón de María, está reconociendo también la historia de Torreblanca, el esfuerzo de sus vecinos, la labor de sus hermanos y el orgullo de un barrio que ha sabido mantener intacta su identidad a través de las generaciones", ha manifestado.

Por último, el alcalde ha expresado el agradecimiento de la ciudad a la Hermandad del Inmaculado Corazón de María por su contribución a la vida social, cultural y espiritual de Sevilla. "Que esta Medalla de la Ciudad sea un símbolo de gratitud por todo lo que esta hermandad ha dado a Sevilla y por seguir construyendo comunidad, esperanza y fraternidad", ha concluido.