Alcalde de Sevilla inaugura el 'Encuentro de Fundaciones del 27' para sentar las líneas de trabajo de cara al centenario

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la inauguración de Encuentro de Fundaciones del 27. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este martes en la Real de Artillería el 'Encuentro de Fundaciones del 27'. Una cita que durante dos días va a reunir a 23 fundaciones y entidades que representan a los grandes escritores y artistas de la Generación del 27 van a sentar las líneas de trabajo y colaboración de cara a la celebración del Centenario de "una de las épocas literarias y artísticas de nuestro país".

El encuentro ha sido organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, con la colaboración del Ateneo de Sevilla, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía, y dirigido por la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, con el objeto de hacer coincidir este encuentro un siglo después con la histórica fecha en la que en 1927 se reunieron los poetas en Sevilla con motivo del tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora y que se considera la del nacimiento de esta generación, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Por su parte, Sanz ha destacado que es una cita para poner en relevancia el mundo de la cultura. "Al igual que en el 27 Sevilla fue el epicentro literario en España con el nacimiento de la Generación del 27, con este encuentro de nuevo vuelve a ser el eje literario desde el que se van a empezar a impulsar los actos de conmemoración del Centenario", ha afirmado.

En esta línea, ha puesto en valor la apuesta por la Casa Museo de Luis Cernuda, cuya apertura está prevista para primavera de 2026 y que va a acoger de forma excepcional esta tarde la lectura de fragmentos del libro "Ocnos". El Ayuntamiento ha indicado que está invirtiendo para su recuperación 1,4 millones de euros.

Por otro lado, Sanz ha anunciado que la Real Fábrica de Artillería va a acoger "Sevilla, capital del 27", la gran exposición del Centenario en Sevilla que propone viajar por la ciudad que "acogió un instante que se convirtió en leyenda literaria".

Una exposición que estará organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del ICAS, el Ateneo, la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, y comisariada por Eva Díaz. Está prevista que abra sus puertas en la primavera del 27. Recopilará manuscritos y documentos originales, fotografías, vídeos, fragmentos de películas, cartas, material hemerográfico, objetos personales, primeras ediciones de libros y obra gráfica procedente de archivos y bibliotecas culturales.