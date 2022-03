El alcalde de Sevilla lamenta la "actitud" de Vox con el traslado del albergue y el partido pide "proyecto y fecha"

Archivo - El Polígono Hytasa ya no albergará el Centro de Alta Tolerancia para personas sin hogar.

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha "lamentado" la "actitud" del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento en torno al traslado del albergue de la Macarena al Polígono Hytasa, en el Distrito Cerro-Amate, mientras que la portavoz de la formación, Cristina Peláez, le ha recriminado que el gobierno municipal "no ha hecho bien su trabajo y punto", al tiempo que le ha exigido "proyecto y fecha" para hacer efectiva la desconcentración de los servicios sociales, respaldada por todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento.

El alcalde de la ciudad ha confirmado en el Pleno de este jueves que la empresa adjudicataria del contrato para el Centro de Alta Tolerancia para personas en situación de exclusión social y sin hogar, adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) AOSSA Global SA, en el Polígono Hytasa, ha presentado alegaciones al procedimiento administrativo abierto para rescindir el contrato. Alegaciones que "no se han resuelto" por el momento y que, por tanto, hasta entonces no se podrá decidir la nueva ubicación para el albergue.

Muñoz ha insistido en su crítica a la "actitud" de Vox en torno a este asunto y ha afeado que "empapelaran" El Cerro contra el traslado. En esta línea, se ha cuestionado si la pregunta formulada por Vox en el Pleno responde a que "quiere limpiar sus pecados porque no tiene la conciencia tranquila".

A esto, la portavoz de la formación ha replicado que desde su partido "no hemos alentado ninguna revuelta popular" y le ha remarcado a Muñoz que los vecinos viven "amargados". "Un servicio social no puede ser una fuente de conflictos. Si hay que gastar más en servicios sociales, se gasta más. Ustedes se gastan muchísimo dinero en políticas inútiles que no sirven para nada", le ha espetado Peláez.

"Son ustedes nada creíbles. En cuestiones de integración social, cero patatero en credibilidad. Hagan su propuesta de descentralización. Tráiganla al Pleno. Sigan con sus campañas contra los inmigrantes, las personas sin hogar, los menores no acompañados... Ahí se sienten bastante cómodos", ha sentenciado el alcalde.

El Ayuntamiento ha iniciado la rescisión del contrato para el Centro de Alta Tolerancia para personas en situación de exclusión social y sin hogar, adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) AOSSA Global SA, en el Polígono Hytasa, y ha licitado con urgencia el contrato para seguir prestando el servicio en el Hogar Virgen de los Reyes "en tanto no se adjudique y formalice un nuevo contrato para dar cobertura a esta necesidad como medida indispensable para evitar un grave perjuicio a las personas sin hogar y en situación de exclusión social".

En la resolución municipal se recuerda que desde el 24 de febrero de este año y hasta el mes de abril de 2023, la empresa adjudicataria del servicio lo prestaría en la ubicación de Hytasa pero, "ante la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados por todas las dificultades encontradas de forma sobrevenida para la prestación del servicio en la ubicación y local proporcionado por la entidad adjudicataria", se decide "iniciar el procedimiento para la resolución".

Ante esta situación, la empresa seguirá prestando el servicio en el Hogar Virgen de los Reyes, donde serán atendidas alrededor de 40 personas. La retribución será la misma que tenía hasta la fecha, con un total de 418.999 euros (IVA incluido) desde el 24 de febrero al 31 de julio de este ejercicio. Por último, el Ayuntamiento ha iniciado la elaboración de unos nuevos pliegos para desconcentrar los recursos municipales de atención a las personas sin hogar.