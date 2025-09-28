El alcalde de Sevilla lamenta y condena el asesinato de una mujer en el barrio de Sevilla Este

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha condenado este domingo el asesinato de una mujer ocurrido durante esta madrugada en la barriada de Sevilla Este, por el que un varón de 21 años de edad ha sido detenido.

A través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, Sanz ha afirmado sentirse "consternado ante el terrible suceso acontecido" en Sevilla Este, con el que ha querido trasladar su "más absoluta condena por este asesinato".

Asimismo, el primer edil ha trasladado su "más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados" de la víctima.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a esta agencia que el aviso llegó sobre las 03,10 horas de la madrugada, en el que un testigo alertaba de la presencia de una mujer agredida, "que estaba sangrando y que pedía ayuda" en un soportal de la calle Tigris.

Tras este aviso, la sala coordinadora movilizó a efectivos de Policía Local, Policía Nacional y servicios del 061 para que se desplazaran hasta dicha ubicación. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima y han indicado que podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.

Asimismo, sanitarios del 061 han indicado al 112 que el presunto agresor, un hombre de 21 años de edad, ha sido trasladado al Hospital Virgen Macarena tras haber intentado autolesionarse.

En estos momentos, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del crimen y si se trataría de un posible caso de violencia machista.