El alcalde de Sevilla lamenta el fallecimiento del biógrafo de Cernuda y Cirlot, Antonio Rivero Tavarillo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado este viernes, 19 de septiembre, el fallecimiento del poeta, narrador y traductor, biógrafo de Cernuda y Cirlot, Antonio Rivero Taravillo.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el alcalde ha mostrado su pésame por la pérdida de Rivero, al que ha descrito como "uno de los mayores especialistas de la obra de Luis Cernuda y alma mater del proyecto de la futura Casa Museo Luis Cernuda".

El primer edil de la capital hispalense ha concluido que en su memoria, el Ayuntamiento va a rendirle "un merecido homenaje en este espacio, al que dedicó gran parte de su vida".