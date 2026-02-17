Alcalde de Sevilla llama a los jóvenes a "apostar por su futuro": "Esta ciudad os necesita"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el congreso 'Lo que de verdad importa' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha participado este martes en el congreso 'Lo que de verdad importa' que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad (Fibes).

Durante su intervención, Sanz ha querido apelar a los jóvenes a "apostar por Sevilla". "Os pido que construyáis vuestro futuro en Sevilla, porque esta ciudad os necesita", ha destacado.

En este sentido, el primer edil ha destacado los datos de la ciudad en materia de turismo, que representa el 25% del PIB de Sevilla, y la relevancia cultural histórica y actual. "Somos también la capital de la música del sur de España", ha destacado Sanz en referencia a eventos como la Bienal de Flamenco, que se celebra en otoño.

Por otro lado, ha subrayado la importancia económica de Sevilla. "Somos también la capital empresarial del sur de España, con más empresas de innovación, de conocimiento, más empresas tecnológicas, de inteligencia artificial, por lo tanto somos la capital de la inteligencia artificial del sur de España", ha remarcado.

En esta línea, Sanz ha puesto el foco también en sectores como las exportaciones con "más de 10.000 millones de euros" y la importancia de la industria aeroespacial "con casi más de 3.000 millones de euros, somos también la capital aeroespacial del sur de Europa, junto con Hamburgo y Toulouse".