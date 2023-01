El alcalde de Sevilla muestra su "sorpresa" por las críticas al acuerdo presupuestario y apunta "solo beneficios"

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reconocido este martes que le "extraña" y "sorprenden" las críticas al acuerdo alcanzado este pasado lunes entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla (sustentado por el PSOE) y el grupo municipal de Cs que garantiza la aprobación de los presupuestos para 2023 en un Pleno este mismo mes de enero.

En declaraciones a los medios en el acto de presentación de una iniciativa tecnológica para impulsar las ventas en mercados de abastos, Muñoz ha asegurado que "parece que molesta que Sevilla pueda tener presupuestos" cuando "yo solo veo beneficios", ya que al aprobarse las cuentas el Ayuntamiento "podrá ejecutar con absoluta normalidad" los 1.158 millones de euros que suma el presupuesto.

"No entiendo las críticas", ha sostenido el alcalde, que ha "invitado" a los grupos políticos a "mejorar" el presupuesto en el periodo de enmiendas. "Lo importante es que la ciudad va a contar con presupuestos", ha remarcado Muñoz, para el que el acuerdo entre el PSOE y Cs ha puesto "el interés general por encima de los partidistas aun siendo año electoral".

"La mejor noticia que le podemos dar a los sevillanos", ha abundado el primer edil, es contar con un presupuesto cuyos "grandes beneficiados" van a ser las entidades culturales, sociales, religiosas y deportivas que dependen de subvenciones nominativas, así como empresas y ciudadanos. Tanto Muñoz como el portavoz de Cs, Miguel Ángel Aumesquet han coincidido en el principal argumento de defensa del acuerdo suscrito.

"2023 no va a ser un año perdido, que habría sido el escenario de no tener presupuestos en tiempo y forma", ha dicho el primer edil, para el que una vez "despejada esta incertidumbre" ya no hay "ningún riesgo" ni "espada de Damocles" sobre las inversiones previstas (120 millones de euros). El presupuesto no solo garantiza el "funcionamiento ordinario económico" del Ayuntamiento, ha abundado el alcalde, sino que "contribuirá a la recuperación económica". "Es la mejor manera de contribuir desde el Ayuntamiento a esa recuperación", ha apostillado.