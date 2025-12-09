Alcalde de Sevilla y el nuevo embajador de Emiratos Árabes se citan para reforzar la cooperación inversora y empresarial

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, (d)y el nuevo embajador de Emiratos Árabes Unidos en España, Omar Saleh Ahmad Salem Alzaraim Alsuwaidi (i). - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este martes de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro con el nuevo embajador de Emiratos Árabes Unidos en España, Omar Saleh Ahmad Salem Alzaraim Alsuwaidi, en una primera toma de contacto centrada en cuestiones estratégicas para la ciudad. El edil ha enmarcado en la cita "la importancia de este encuentro como impulso para el sector empresarial de Sevilla, con el objetivo de atraer riqueza y nuevas oportunidades a la ciudad".

Tal y como ha confirmado el Consistorio en una nota, durante la reunión, el embajador ha mostrado interés por la diversidad y características del tejido empresarial sevillano, así como por las manifestaciones culturales que vinculan a su país con Sevilla.

En este contexto, el alcalde ha destacado "el interés mostrado por el embajador para trasladar a inversores y empresas de su país el potencial de la ciudad", y ha ofrecido continuar reforzando las relaciones comerciales "en beneficio común".