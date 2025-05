El alcalde de Sevilla pedirá a Marlaska una reunión aprovechando que ambos coinciden este lunes en un congreso en Fibes

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha anunciado este lunes que solicitará una reunión formal con el ministro del Interior, el socialista Fernando Grande Marlaska, para abordar, entre otras cuestiones, "la falta de agentes de la Policía Nacional en la ciudad", una demanda reiterada desde el Gobierno local.

El regidor hispalense pretende trasladar esta petición en persona al propio ministro aprovechando su participación, en la tarde de este lunes, en el 16º Congreso Europeo ITS sobre Movilidad Sostenible y Transporte Inteligente, que se celebra en Fibes, y al que también acudirá la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios cuestionado por las continuas carreras ilegales que tienen lugar en calles y avenidas del Polígono Sur de Sevilla --algunas de ellas, transmitidas por redes sociales--, por lo que ha pedido más controles policiales en la zona, "tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local".

Antes, el alcalde había reconocido que faltan también agentes de Policía Local, en torno a unos 500. Un hecho que se deja notar si cabe los fines de semana en los que se desarrollan eventos multitudinarios de diversa naturaleza, sobre todo, relacionados con la música y el deporte, así como la insuficiencia de fondos para pagar las horas extras deseadas para prestar servicio esos días.

Al respecto, Sanz ha anunciado que llevará a Pleno una tasa para "actividades ocasionales", como tienen otras ciudades, caso de Barcelona, "que serviría para abonar esas horas extras".

DESPIDOS EN LA GRÚA MUNICIPAL

El alcalde de Sevilla también se ha referido al conflicto en la grúa municipal después de que seis trabajadores hayan sido despedidos y tres de ellos iniciaran una huelga de hambre como señal de protesta.

La líder de Podemos y concejal en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, había denunciado días atrás la "inacción" del Gobierno del Partido Popular ante una "situación absolutamente insostenible" después de "meses de silencio institucional y desprecio a los derechos laborales de los trabajadores".

En este sentido, para Sanz, "no es una tema de voluntad política", sino que "los trabajadores no subrogados no reunían los requisitos legales".