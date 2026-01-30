El alcalde de Sevilla pide "sentido común" a los sindicatos con la externalización de limpieza: "Chantajes ninguno"

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido este viernes la propuesta de externalización de la limpieza de los colegios de la ciudad ante las protestas de los sindicatos tras el Pleno del jueves, que tuvo que ser desalojado ante las movilizaciones de personal sindical, así como otras manifestaciones que han tenido lugar en los últimos días a las puertas de la Casa Consistorial.

"Le pido a los sindicatos sentido común y que se dejen de amenazas, y que no entren en batallas políticas y una manipulación del PSOE", ha afirmado Sanz en una declaración ante lo medios, en la que ha asegurado que "no entiende las protestas de los sindicatos" remarcando que la externalización del servicio "no conlleva la pérdida de ningún empleo público".

En esta línea, Sanz ha asegurado que "no es el primer servicio de limpieza externalizado" por el Ayuntamiento a lo largo de los años, ha puesto de ejemplo la limpieza en el ICAS, IMD y Emvisesa, así como que es una "práctica habitual" en ayuntamientos de municipios de la provincia y de fuera del país.

Al respecto, ha señalado que Antonio Muñoz "sacó a licitación" la externalización del servicio municipal de parques y jardines durante su etapa como alcalde. "Si esto lo puede hacer un alcalde del PSOE, ¿por qué no puede hacerlo un alcalde del PP?", ha indicado, al mismo tiempo que ha pedido al PSOE que "deje de condicionar a los sindicatos".

Ante una posible reunión con las entidades sindicales, Sanz ha adelantado que podría ser el próximo miércoles, a falta de cerrarla con las entidades. Fuentes sindicales han confirmado a Europa Press, que el encuentro podría producirse en esa fecha. "Mano tendida siempre, pero chantajes ninguno", ha remarcado el primer edil.

Por otro lado, ha defendido que en los últimos dos años, el gobierno municipal ha mantenido 48 mesas de negociación y se han realizado 50 modificaciones de relaciones de puestos de trabajo y calendarios laborales. "El diálogo social con los sindicatos ha sido permanente", ha remarcado el alcalde.

En paralelo, ha defendido que el Gobierno municipal "ha venido a solucionar el problema estructural de la limpieza", al mismo tiempo que ha asegurado que durante su mandato se "ha creado empleo público". En este sentido, ha cifrado en 786 los empleados públicos estabilizados en dos años, "concretamente 237 son peones de limpieza".

Asimismo, ha indicado que las condiciones del pliego de la externalización del servicio "está a punto de salir". Sanz ha defendido que la propuesta supone la "reorganización del servicio de limpieza de edificios municipales y el reforzamiento del servicio de limpieza en colegios".

Sobre la situación de los contratos temporales, ha pedido la información a los sindicatos para "aclarar" los números, aunque ha remarcado que desde el Ayuntamiento "no hay números por ningún sitio de personas que vayan a la calle".

"El objetivo es garantizar el bienestar de niños en los colegios", ha afirmado Sanz, que ha insistido a los sindicatos que las últimas acciones en la Casa Consistorial "no es la forma de defender un derecho laboral".

De hecho, los sindicatos han protagonizado una nueva movilización este viernes a las puertas del Ayuntamiento tras la comparecencia del alcalde. Fuentes sindicales han asegurado que "mantienen la mano tendida" a la administración aunque mantienen el calendario de movilizaciones ante la privatización de un servicio que defienden "se lleva realizando más de 40 años desde lo público".