El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el XVIII Encuentro de Autismo Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido este miércoles que "la inclusión no puede quedarse en una declaración de buenas intenciones" y que "tiene que traducirse en oportunidades reales, recursos accesibles y decisiones políticas que mejoren la vida".

Así lo ha expuesto en el Palacio de Yanduri durante el XVIII Encuentro de Autismo Sevilla, organizado por la asociación en colaboración con Banco Santander, una cita que reúne a representantes empresariales, profesionales y familias para impulsar alianzas en favor de la inclusión de las personas con autismo.

En esta edición, el encuentro ha centrado la atención en los retos de la vida adulta, una etapa en la que las personas autistas y sus familias afrontan mayores dificultades y disponen de menos recursos.