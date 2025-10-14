El alcalde de Sevilla presume de 'Sevilla Tech Park' y resalta las ventajas de invertir en la ciudad

Participación del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el Foro ‘Sevilla invierte: Investigación, tecnología e innovación’ organizado por El Confidencial. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha participado este martes en el Foro 'Sevilla invierte: Investigación, tecnología e innovación' organizado por El Confidencial, donde ha destacado que "Sevilla TechPark es un digno legado de aquella Exposición Universal que hace más de tres décadas deslumbró al mundo y cambió Sevilla".

Según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, Sanz ha señalado que Sevilla es "la capital económica y empresarial de Andalucía", además de la ciudad que tiene el mayor número de empresas, con más de 60.000; la menor tasa de paro con un 16,3%, la que "realiza mayor inversión en I+D+I", con 490 millones de euros en 2024, un 8,9% sobre la cifra total de negocio o la que más universidades acoge, con 90.000 alumnos.

De esta manera, el alcalde ha resaltado que "Sevilla TechPark es, junto al Puerto de Sevilla, el sector aeroespacial, el turismo y la construcción, uno de los pilares económicos de la ciudad". Por ello se trata del parque empresarial "de mayor facturación de España, con 5.513 millones de euros en 2024 y que se aproximará a los 6.000 millones de euros este año".

El Gobierno municipal ha añadido que "uno de los principales objetivos" de 'Sevilla TechPark' es "respaldar a aquellas tecnológicas innovadoras que buscan un ecosistema que le permita desarrollar sus proyectos", por lo que cuentan con la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), con 170 empresas asociadas y que ha promovido desde su creación "más de 5.000 proyectos innovadores".

Asimismo, en marzo de 2026 Sevilla TechPark acogerá 'CTx - Tech Experience', el "mayor evento de emprendimiento innovador del sur de Europa", con previsión de convertir la Cartuja en "una fiesta para 15.000 profesionales, 1.000 startups, 100 gestores de fondos y 250 grandes empresas tecnológicas", según ha incidido la institución.

Por otro lado, 'Sevilla TechPark' busca "aplicar los últimos avances en cuestiones de movilidad o el aprovechamiento energético", como con la iniciativa 'eCitySevilla', promovida por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, el propio Sevilla TechPark y Endesa, y a la que están adheridas casi un centenar de empresas del parque, que prevé convertir al parque en un espacio pionero que marque el paso a lo que serán las ciudades del futuro.

CANAL DE LA EXPO

El Ayuntamiento ha destacado de esta manera que "la fórmula está funcionando", el suelo disponible "se ha colmatado" y hay "muchas empresas en listas de espera", por lo que el Ayuntamiento va a abordar la transformación del antiguo canal de la Expo 92, un espacio que desde hace tres décadas "está abandonado y cubierto por la maleza".

"Hemos alcanzado un acuerdo con la Junta de Andalucía para cambiar la calificación de esos suelos, que pasarán de servicios avanzados a uso terciario, lo que permitirá la instalación de nuevas empresas pero también la construcción de equipamientos, zonas verdes y espacios vinculados a la actividad económica y tecnológica del parque", ha indicado el Gobierno hispalense.

El cambio se canalizará a través de un Plan de Reforma Interior (PERI) que "abrirá la puerta a la inversión privada y a un nuevo frente urbano capaz de conectar mejor" la Cartuja con el resto de la ciudad, incluyendo una nueva pasarela sobre el río.