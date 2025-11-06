El alcalde de Sevilla propondrá al Pleno entregar la Medalla de la Ciudad al Grupo Insur

El presidente de Insur, Ricardo Pumar; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que va a proponer al Pleno Municipal entregar la Medalla de la Ciudad al Grupo Insur.

Así lo ha comunicado en sus redes sociales, en un mensaje en el que ha destacado de la firma empresarial que "lleva 80 años construyendo hogares y haciendo ciudad", así como el hecho de que esté "consolidada como una de las grandes inmobiliarias de España, es generadora de trabajo y riqueza con Sevilla como epicentro".

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 4.853 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 114.839 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 48.689 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid (Las Tablas) están en construcción.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas.