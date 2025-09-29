El alcalde de Sevilla realiza el primer viaje del tranvibús: "No anula el proyecto de la línea 2 del Metro"

El alcalde de Sevilla se baja de uno de los vehículos del tranvibús tras realizar el viaje inaugural del servicio, acompañado del delegado de Movilidad. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

Esta primera semana, el servicio, que unirá Sevilla Este y Nervión, será gratuito

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado en la mañana de este lunes la puesta en marcha del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús, realizando el recorrido desde Sevilla Este hasta Nervión. En este sentido, ha recordado que "entra en funcionamiento la primera fase --con un coste de más de 21 millones de euros-- y ya se han iniciado las obras de la segunda, que concluirá el trayecto hasta Plaza del Duque y se prevé que estará terminada en el mes de julio, con un presupuesto de 7,3 millones de euros".

La nueva línea entre el Distrito Este y Nervión tendrá una frecuencia de paso de 10 minutos y habrá 16 paradas en ambos sentidos. Al respecto, el regidor ha señalado en un comunicado que "es un sistema implantado en ciudades de todo el mundo como Barcelona, Estrasburgo, Estambul o Montreal entre otros".

Sanz ha reiterado que "este proyecto no viene a sustituir la reclamación del Ayuntamiento de que Sevilla Este cuente con una línea de Metro. El tranvibús no anula el proyecto de la línea 2 del Metro, que es la solución que siempre he defendido y que seguiré reclamando".

En esta primera fase de servicio, está previsto que atienda una demanda al día de 9.000 pasajeros. Así, según los diferentes estudios que se han hecho del proyecto, el nuevo servicio quitará de la circulación unos 400 vehículos cada hora.

"Sevilla Este es un distrito que usa masivamente el transporte público, más de 44.000 viajeros diarios en las diferentes líneas que actualmente están en funcionamiento, según los datos que ofrecen los técnicos se estima que una vez terminado solo el BTR tendrá 25.000 cuando llegue a Plaza del Duque", ha remarcado el alcalde.