El alcalde de Sevilla recibe en el Ayuntamiento a Jaime Lafita tras culminar su reto solidario por la Ley ELA

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recibiendo en el Ayuntamiento a Jaime Lafita, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y presidente de la asociación DalecandELA. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este pasado viernes en el Ayuntamiento a Jaime Lafita, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y presidente de la asociación DalecandELA, tras completar un recorrido de más de 930 kilómetros en bicicleta tándem desde Getxo (Vizcaya) hasta la capital andaluza para reclamar una aplicación homogénea y efectiva de la Ley ELA en toda España.

Durante el encuentro, el alcalde ha felicitado a Lafita y a su compañero de viaje, Juan Luis Aguirrezabal "Gabika", por una iniciativa que ha servido para visibilizar la realidad de las personas que conviven con esta enfermedad y para reivindicar avances en la puesta en marcha de las medidas contempladas en la ley. "Jaime Lafita es un ejemplo de superación, compromiso y esperanza. Su viaje demuestra que detrás de cada reivindicación hay personas, familias y vidas que merecen toda nuestra atención y apoyo", ha señalado Sanz.

Según ha recogido el Consistorio en una nota, el alcalde ha destacado además la capacidad de esta campaña para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de garantizar una aplicación uniforme de la Ley ELA en todas las comunidades autónomas. "No podemos permitir que existan diferencias territoriales cuando hablamos de derechos, atención y calidad de vida para quienes padecen esta enfermedad. La lucha de Jaime nos recuerda que debemos seguir trabajando para eliminar barreras y acelerar soluciones", ha añadido.

Sanz también ha agradecido que Sevilla haya sido el destino final de esta iniciativa solidaria, que durante dos semanas ha recorrido distintas localidades españolas sumando apoyos de asociaciones, administraciones y ciudadanos. "Es un orgullo que Sevilla haya acogido la meta de este reto y que nuestra ciudad se convierta en altavoz de una causa tan justa y necesaria", ha concluido.