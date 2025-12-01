El alcalde de Sevilla recibe al Club Deportivo Gimnasia Rítmica Azahar, "referente en la ciudad en tan solo año y medio"

El alcalde recibe al Club Deportivo Gimnasia Rítmica Azahar - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en la Casa Consistorial al Club Deportivo Gimnasia Rítmica Azahar, una entidad fundada en junio de 2024 que, pese a su corta trayectoria, se ha consolidado como un referente de esta disciplina deportiva en la ciudad. El encuentro, celebrado en el Salón Colón, ha contado con la presencia de todas las categorías del club, así como de sus gimnastas, entrenadoras y familiares.

Según una nota emitida por el Consistorio, durante su intervención, el alcalde ha destacado "la dedicación, la disciplina y la entrega que requiere un deporte tan exigente como la gimnasia rítmica", y ha puesto en valor el esfuerzo colectivo que ha permitido que el Club Azahar crezca y se posicione en tan poco tiempo. "Hoy celebramos algo que, hace apenas un año y medio, era solo un sueño: el nacimiento de un club que ya se ha convertido en una auténtica referencia en Sevilla", ha afirmado Sanz.

El alcalde ha enmarcado que en junio de 2024 "un grupo de valientes decidió apostar por este proyecto" y que, desde entonces, el club ha logrado algo "al alcance de muy pocos: que se hable del Club Azahar con respeto y admiración allá donde va". Sanz ha subrayado además que el club está formado por alrededor de 200 personas, a quienes aseguró el apoyo absoluto del Ayuntamiento.

"El Club Azahar es más que un club. Es una familia que hace grande el deporte en Sevilla", ha destacado el primer edil, quien concluyó agradeciendo a las gimnastas y entrenadoras que lleven "el nombre de nuestra ciudad por tantos rincones con excelencia y dedicación".