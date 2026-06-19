El alcalde de Sevilla reconoce a los alumnos sevillanos con las mejores calificaciones de la PAU 2026

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, felicita a Pedro Abad Jiménez y a Ana Alonso Parejo, los alumnos sevillanos con las mejores calificaciones de la PAU. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acompañado por la delegada de Educación, Blanca Gastalver, ha presidido este viernes un acto de reconocimiento a los estudiantes de Sevilla capital que han obtenido las mejores calificaciones en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la presente convocatoria.

Los alumnos distinguidos han sido Pedro Abad Jiménez, del CDP Tabladilla, presentado por el Distrito Universitario de la Universidad de Sevilla, que ha alcanzado una calificación de 13,96, y Ana Alonso Parejo, del IES Velázquez, presentada por el Distrito Universitario de la Universidad Pablo de Olavide, con una nota de 13,8, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que Pedro y Ana "representan lo mejor de una generación de jóvenes sevillanos preparada, comprometida y con un enorme potencial. Son un ejemplo de esfuerzo, constancia y talento, valores que merecen ser reconocidos y celebrados por toda la ciudad".

Sanz ha subrayado la trayectoria académica y personal de ambos estudiantes. En el caso de Pedro Abad, ha resaltado que sus excelentes resultados son fruto de "una planificación rigurosa, una gran capacidad de concentración y una admirable disciplina", así como de una formación integral en la que ha sabido compaginar los estudios con el deporte, la música y la vida familiar. El joven iniciará el próximo curso el doble grado de Matemáticas y Estadística en la Universidad de Sevilla, con el objetivo de aplicar estos conocimientos al ámbito empresarial y a la resolución de problemas reales.

Asimismo, el alcalde ha puesto en valor el recorrido de Ana Alonso Parejo, ante sus padres que han recogido el reconocimiento, "quien ha combinado con brillantez sus estudios académicos con las enseñanzas profesionales de música en el Conservatorio, donde ha finalizado la especialidad de contrabajo con matrícula de honor. Ana comenzará el grado de Ingeniería Industrial en la Universidad de Sevilla y aspira a desarrollar su carrera profesional en el ámbito empresarial".

"Quiero trasladar también nuestro agradecimiento a las familias, a los profesores y a los centros educativos que han acompañado a estos jóvenes en su formación. Detrás de cada éxito académico hay un trabajo compartido y una comunidad educativa comprometida con la excelencia", ha señalado Sanz.

Finalmente, el alcalde ha concluido felicitando a ambos estudiantes y deseándoles el mayor de los éxitos en la nueva etapa que ahora comienzan: "Pedro y Ana son un ejemplo de una juventud excelente y talentosa. Hoy reconocemos su mérito y su esfuerzo, y les deseamos todo lo mejor en un futuro que auguramos brillante y que, sin duda, será también parte del futuro de Sevilla".