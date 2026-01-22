El alcalde de Sevilla remarca a los trabajadores de limpieza de los colegios que "no se va a destruir empleo público"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación del Plan de Colegios Limpios. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha dirigido por carta a los trabajadores del servicio de limpieza de los colegios de la ciudad. En el escrito, ha remarcado que el nuevo modelo presentado por el Ayuntamiento "no va a suponer en ningún caso la destrucción de empleo público".

En la carta consultada por Europa Press, Sanz ha destacado que la propuesta viene "a sumar recursos" a través de la "modernización, planificación y refuerzo del empleo público" para "garantizar la calidad de los servicios y la estabilidad del empleo público".

"Nuestros objetivos irrenunciables son la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía y la protección de la salud y las condiciones laborales del personal municipal", ha subrayado.

Asimismo, el alcalde ha reconocido que el volumen de trabajo "es muy elevado" y las consecuencias que tiene para "las condiciones y salud de las plantillas".

En paralelo, Sanz ha defendido que se van a mantener y convocar las ofertas de empleo público para operarios de limpieza mantenimiento, "dando cumplimiento a las coberturas de vacantes, jubilaciones y a las bajas por incapacidad temporal".

"Sostenéis un servicio esencial. Agradezco profundamente vuestro trabajo y vuestro compromiso con lo público. Por ello, os reitero nuestro respeto y la convicción mía y de mi equipo de que cualquier decisión tendrá siempre como eje central a las personas", ha concluido el primer edil.

El Ayuntamiento presentaba el pasado viernes el Plan Colegios Limpios en el que se recogía un aumento de la plantilla del personal de limpieza de los 108 colegios de la ciudad hasta llegar a un mínimo de 380 trabajadores, una medida que permitirá ampliar la media de personal por centro, que pasará de 1,8 a 3,6 limpiadores por colegio.

En la presentación del acto, Sanz reconocía la externalización del servicio, aunque aseguró que no se perderá "ningún empleo público" y que se seguirá creando empleo dentro del Ayuntamiento, una cuestión que considera "prioritaria" para el Gobierno local.

"Sí, supone una externalización de servicios municipales, evidentemente es una privatización, pero no es una novedad en este Ayuntamiento", aseguraba el alcalde, al mismo tiempo que calificaba la situación como "un problema endémico, que se ha arrastrado durante años. Creo que ha llegado el momento de afrontarlo, por el bien de nuestros niños"

Por su parte, en una carta conjunta remitida a medios, consultada por Europa Press, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF Y USO-SPLS, criticaron la decisión del alcalde y han señalado que las justificaciones que han llevado al edil a llevar a cabo la misma "son falsas".

Asimismo, añaden, a su juicio la decisión supone "el fin del futuro del sistema de empleados laborales en el Ayuntamiento de Sevilla.