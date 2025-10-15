El alcalde de Sevilla se reúne este jueves con los grupos de la oposición para negociar los presupuestos de 2026

Archivo - Sevilla.-El Pleno de Sevilla de este jueves aborda la limitación del número de viviendas de uso turístico - AYTO. - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha citado a los grupos municipales de la oposición este jueves para presentarles el proyecto de presupuesto de 2026 y explicarles las "líneas básicas" de las cuentas de la ciudad para el próximo año. Un encuentro que se producirá antes del Pleno previsto para la semana que viene.

De este modo, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, el Gobierno local mantendrá un encuentro con el grupo Podemos-IU a las 11,00 horas de este jueves; quince minutos más tarde se ha fijado la reunión con Vox, y a las 11,30 horas se producirá el encuentro con el Grupo Socialista. Al respecto, todas las formaciones ya han recibido la correspondiente citación.

En el horizonte, el posible apoyo de Vox, como ya ocurrió en el presupuesto actual, aprobado en un Pleno extraordinario el pasado 14 de enero, tras el acuerdo firmado días antes entre el Gobierno local y la citada formación política, que permitió de ese modo que saliera adelante la votación.

Entre los acuerdos alcanzados, destacaba el estudio de viabilidad del soterramiento de la Ronda Urbana Norte, un aumento de la plantilla de la Policía Local y la construcción de 500 viviendas, entre oferta privada y protegida, en el Distrito Portuario. Además, se incluían los proyectos de Higuerón norte y Cross-pirotecnia. En ese documento estaba contemplado el Plan de enajenaciones de patrimonio municipal y la recuperación del Canal de la Expo.

El presupuesto municipal para 2026 podría elevarse hasta los 1.090 millones de euros, en unas cuentas sin consolidar, que lo situaría en el mayor de la historia --el actual contempla un montante final de 1.058 millones--, "orientado al gasto social y a los servicios públicos", con un crecimiento de las inversiones reales y de la partida de la limpieza; esta última rondará los 150 millones de euros.

Ello, pese a "la minoración" de ingresos procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el aumento de un 2% de los gastos de personal y los nueve millones de euros más para inversiones reales.

El objetivo del Gobierno local, tal como destacó su portavoz, Juan Bueno, en la presentación del proyecto, era tener "desmenuzadas" las cuentas públicas a finales de este mes para entregárselas a los distintos grupos municipales, y que, tras su aprobación, puedan entrar en vigor el día 1 de enero de 2026.