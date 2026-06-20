El alcalde de Sevilla supervisa restauración del monumento de la Inmaculada del Triunfo tras 17 años sin intervenciones

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, supervisando trabajos de restauración del monumento de la Inmaculada del Triunfo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, está restaurando el monumento de la Inmaculada Concepción, ubicado en la Plaza del Triunfo, "una de las zonas patrimoniales más emblemáticas de la ciudad". Esta actuación de conservación, enmarcada dentro del "ambicioso" Plan de Recuperación de los Monumentos de Sevilla y coordinada por el restaurador José de León, comenzó con la instalación de los andamios el pasado jueves, 11 de junio, y se prolongará hasta el 29 de junio.

Según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado estos trabajos de la mano del restaurador, José de León, accediendo hasta el punto más elevado del monumento, donde se sitúa la propia Inmaculada, protagonista de este emblema de la ciudad inaugurado en 1918.

En contexto, el monumento fue objeto de una restauración integral en 2009 y, desde entonces, ha recibido distintas intervenciones puntuales de conservación en su base para corregir daños ocasionados por actos vandálicos y determinadas patologías derivadas del comportamiento de los materiales frente a las condiciones climáticas, así como el tren de borrascas que padeció la ciudad el pasado invierno.

No obstante, las intensas y persistentes lluvias registradas entre 2025 y 2026 han provocado un deterioro más acusado en algunas zonas superiores del conjunto escultórico, haciendo necesaria una nueva intervención preventiva que garantice su adecuada conservación.

Por ello, los trabajos están desarrollándose con la ejecución de tratamientos biocidas, limpiezas mecánicas y químicas de superficie, labores de consolidación de materiales y la aplicación de sistemas de protección final. Todas las actuaciones se están desarrollando siguiendo criterios de mínima intervención y conservación preventiva, tomando como referencia los estudios petrofísicos y ensayos realizados por la Universidad de Sevilla (US) durante la restauración de 2009, así como los productos empleados en aquella actuación.

Del mismo modo, los trabajos están permitiendo recuperar elementos originales como parte del pan de oro que remarcaba los textos de la base de la imagen de la Inmaculada, así como las pinturas de los textos de las placas conmemorativas de la peana de todo el monumento.

Por su parte, el primer edil ha destacado que "esta intervención responde al firme compromiso del Gobierno municipal con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y artístico de Sevilla, un legado que forma parte de nuestra identidad colectiva y del paisaje urbano que disfrutan cada día sevillanos y visitantes".

Asimismo, ha señalado que "el mantenimiento preventivo es la herramienta más eficaz para garantizar la conservación de nuestros monumentos", al tiempo de concretar que "actuaciones como esta permiten actuar de forma anticipada, evitando que pequeñas alteraciones derivadas del paso del tiempo o de fenómenos meteorológicos adversos evolucionen hacia daños de mayor entidad y coste".

Además, Sanz ha subrayado que "la Plaza del Triunfo constituye uno de los espacios patrimoniales más representativos de Sevilla, por lo que resulta prioritario preservar todos los elementos monumentales que la integran en las mejores condiciones posibles para las generaciones presentes y futuras".

Esta actuación forma parte del contrato municipal de conservación de monumentos de carácter mueble existentes en la vía pública, que incluye esculturas, fuentes ornamentales, placas conmemorativas y retablos distribuidos por toda la ciudad.

Dentro de este programa, el Ayuntamiento ha intervenido recientemente en otros conjuntos monumentales de relevancia, como el dedicado al héroe militar sevillano Luis Daoiz, en la plaza de la Gavidia, o el monumento al pintor Diego Velázquez, en la plaza del Duque.

Con esta nueva actuación, el Ayuntamiento de Sevilla continúa desarrollando su estrategia de conservación preventiva y mantenimiento del patrimonio monumental, "garantizando la protección y valorización de elementos de gran relevancia histórica, artística y cultural para la ciudad".