Alcalde de Sevilla valora la suma de 53 agentes a la Policía Local:"el incremento de la plantilla es una obsesión"

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha sumado 53 nuevos agentes a su plantilla, una cifra que supone "la mayor incorporación de los últimos años", según ha asegurado el Consistorio en un comunicado.

Durante la toma de posesión de los nuevos efectivos que ha tenido lugar este viernes, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha defendido que el incremento de la plantilla policial es, a su juicio, "una necesidad" para la ciudad y "una obsesión" para él.

En este sentido, Sanz ha reiterado el "compromiso" del Ayuntamiento por "seguir incrementando la plantilla de la Policía Local", al tiempo que ha apostillado que este objetivo es "una prioridad". Además, ha subrayado que la meta para el actual mandato es convocar 400 plazas de policía.

Estas nuevas incorporaciones se suman a las 12 plazas de agentes de movilidad que ya tomaron posesión a principios de este año y a los más 30 agentes que comenzarán con su formación en la academia la semana que viene y que, previsiblemente, tomarán posesión de su plaza antes de que finalice el año.

Además, Sanz ha reconocido "la vocación de servicio público" de los nuevos efectivos y el "duro trabajo" ejercido para obtener una plaza en la ciudad.