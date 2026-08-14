Alcalde de Sevilla ve "imposible" dialogar con el Gobierno y lo acusa de frenar proyectos:"Cuanto menos le quede, mejor"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una entrevista con Europa Press - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acusado al Gobierno de España de mantener una interlocución "insuficiente" con el Ayuntamiento, una situación que, a su juicio, dificulta el impulso de proyectos pendientes para la ciudad, como la ampliación de la estación de Santa Justa o el aumento de efectivos de la Policía Nacional.

De hecho, en una entrevista concedida a Europa Press, Sanz se ha referido también al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de quien ha asegurado que es "imposible" dialogar, al tiempo que ha calificado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como el "más antisevillano de nuestra historia democrática".

"Lo único que estoy pidiendo es que se reciba al alcalde de Sevilla. No al alcalde, sino a los sevillanos. Que se sienten con el alcalde de Sevilla para poner encima de la mesa qué inversiones hay previstas en los próximos años para la ciudad", ha señalado en declaraciones a esta agencia.

En concreto, el alcalde se ha referido al proyecto de ampliación de la estación de Santa Justa, una incitativa que, a su juicio, debe priorizarse frente al desarrollo urbanístico de los suelos colindantes y cuya planificación requiere, según ha sostenido, una mejor conversación con el Ministerio de Transportes.

"Hoy ya no tiene sentido que sigamos hablando del desarrollo urbanístico que rodeará la estación sin acometer antes la ampliación que necesita Santa Justa. Lo primero es resolver esa ampliación para saber qué terrenos necesita y, a partir de ahí, recuperar un proyecto emblemático para esa zona de la ciudad", ha añadido al respecto.

De hecho, ha asegurado que uno de los principales "problemas" de la ciudad es la "imposibilidad" de mantener un diálogo con el Gobierno central para abordar asuntos estratégicos. "Ni podemos hablar de infraestructuras con este Gobierno, ni de los policías nacionales que le faltan a esta ciudad, ni del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929", ha lamentado.

Por ello, se ha referido a las próximas elecciones generales, previstas para el próximo año, y ha sostenido que, tanto si al Ejecutivo central "le queda un mes como un año", "lo único que va a hacer es gestionar su propia agonía". A su juicio, el Gobierno "no va a gestionar absolutamente nada más" y tampoco impulsará nuevas actuaciones en la SE-40 ni en las obras del Puente del Centenario. "Por eso, cuanto antes se vaya, mejor", ha concluido.