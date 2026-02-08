El alcalde de Sevilla visita a vecinos de Valdezorras afectados por la borrasca ante la crecida del arroyo Miraflores

Sanz visita en Valdezorras las zonas más afectadas por la borrasca y la crecida del arroyo Miraflores y se reúne con vecinos. - AYTO. DE SEVILLA

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado durante la mañana de este domingo a los vecinos de Valdezorras afectados por la borrasca, en zonas como el Camino de los Indios, donde, desde comienzos de la semana pasada, hay vigilancia permanente por parte de Protección Civil, Policía Local y Emasesa ante la crecida del arroyo Miraflores.

Efectivos de la UMIES contactaron esta pasada noche con una familia afectada y les confirmó que no necesitaban alojamiento. Además, se comprobó que no había otras familias afectadas.

Actualmente el Plan de Emergencias Municipal (PEM) continúa activo en el Nivel 1 de emergencias. El regidor, junto a vecinos, ha estado supervisando la zona y ha destacado que durante estos próximos días, hasta que terminen las lluvias en la zona cercana al arroyo Miraflores, seguirá habiendo vigilancia permanente por parte de la Policía Local, que durante estos días seguirá sobrevolando un dron para mayor control.

Sanz ha agradecido el trabajo a todos los servicios municipales que desde hace días vigilan esta zona y están atendiendo todas las incidencias en la ciudad, destaca el Consistorio en un comunicado.

Los servicios de emergencias de Sevilla han atendido un total de 774 incidencias, desde la pasada medianoche y hasta las 9,00 horas de este domingo, de las cuales 233 han estado relacionadas con inclemencias meteorológicas tras la llegada de un nuevo frente a Andalucía.