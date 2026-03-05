El alcalde de Sevilla visitará Nueva York para atraer inversión, consolidar turismo estadounidense y fortalecer mercados

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una atención a medios. En imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este jueves que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, visitará en los próximos días la ciudad de Nueva York. Estará acompañado por el delegado de Hacienda y portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, y por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno. Desarrollará así una agenda institucional, comercial, empresarial y cultural en la que mantendrá encuentros con responsables institucionales, representantes empresariales y agentes turísticos del mercado estadounidense.

"Estamos aquí para fortalecer alianzas, atraer inversión, consolidar el mercado norteamericano y demostrar que Sevilla tiene capacidad para liderar en turismo de calidad, en organización de grandes cumbres internacionales y en proyección cultural", ha indicado el regidor en una nota de prensa.

Según ha enmarcado el Consistorio, uno de los ejes centrales del viaje será la presentación oficial de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla en el marco del Flamenco Festival de Nueva York, cita cultural en la que Sevilla es la ciudad invitada en esta edición. En el plano institucional, el primer edil mantendrá una reunión con responsables de Turismo del Ayuntamiento de Nueva York, con el objetivo de "estrechar la colaboración entre ambos destinos y analizar nuevas oportunidades de promoción conjunta y posicionamiento internacional".

Sanz participará también en encuentro junto con la Cámara de Comercio Hispano Americana en Nueva York, donde se reunirá con diversas empresas "con intereses en Sevilla para favorecer la atracción de inversión y fortalecer las relaciones económicas bilaterales". La agenda incluye igualmente reuniones con mandatarios de Naciones Unidas y cagentes del sector premium estadounidense, así como una presentación específica del destino Sevilla dirigida a agentes de viajes y empresarios del segmento turístico de lujo.

"El turista estadounidense no solo nos visita; aporta valor económico, cultural y prescriptor internacional. Nueva York es uno de nuestros grandes aliados estratégicos y queremos seguir fortaleciendo esa conexión", ha subrayado Sanz.