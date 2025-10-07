Alcalde visita CEIP Aníbal Gonzalez para anunciar la reforma de los baños, los terceros más antiguos de Sevilla

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Edificios Municipales, ha anunciado este martes que reformará los baños del CEIP Aníbal González del barrio del Plantinar (Sevilla), datados de 1967, los terceros más antiguos de los colegios públicos de la ciudad, dentro de su plan de renovación de todos los colegios públicos de Sevilla.

Por ello, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este centro junto a su comunidad educativa para anunciarles la reciente licitación del proyecto de reforma integral de estos aseos. Así, con una inversión de 250.000 euros, este proyecto en fase de redacción permitirá, una vez licitado y adjudicado, instalar una nueva fontanería, electricidad, saneamiento, renovar todos los sanitarios, instalar revestimientos horizontales y verticales y ejecutar nuevas cabinas de aseos mediante divisiones con paneles fenólicos, mejorando la distribución de los espacios, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Del mismo modo, el Gobierno ha reformado y mejorado el patio de infantil de este centro del Distrito Sur, "mejora que disfrutan los más pequeños del colegio". "Esta acción ha atendido una demanda histórica del centro gracias a una inversión de 36.417 euros" y han buscado la mejora de la zona del patio infantil, que contaba con "unas instalaciones antiguas y obsoletas y que han sido sustituidas por unas totalmente renovadas y seguras", ha destacado el alcalde.

Las obras han servido para instalar un pavimento de piezas de caucho y la retirada de los juegos infantiles con décadas de antigüedad, dotando el espacio de plantas con riego, reparación y pintura del murete de fábrica que la separa de las zonas deportivas, así como la proyección de una zona de lectura para el alumnado en un rincón de este patio.

Este proyecto se suma a la nueva pista deportiva con la que cuenta el centro y que ya es una realidad. Con una inversión de 84.134 euros, el primer edil ha destacado que "desde ya, los alumnos del Aníbal Gonzaléz ya cuentan con una nueva pista deportiva de primera calidad, al margen de este nuevo espacio de infantil. Unos trabajos enmarcados en una inversión completa de 1,4 millones de euros ya ejecutados en centros educativos de todos los distritos". Del mismo modo, "también hemos sustituido las lamas de las ventanas del comedor. Una acción llevada a cabo en abril de 2024 y que permitió evitar intrusiones desde el exterior al centro".

Así, 61 colegios públicos de Sevilla están o han estado de obras o "con actuaciones importantes durante el verano". "En estos momentos, este equipo de gobierno tiene más de 5,5 millones de euros en ejecución en numerosas obras, más de 4 millones en tramitación y 1,7 en redacción. Datos que se actualizarán en pocos días", ha señalado Sanz.