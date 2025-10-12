Alcaldes de Sevilla advierten del "peligroso" estado de la carretera A-375: "Hay agujeros en la vía, causan accidentes"

Alcaldes de la provincia de Sevilla, en la carretera A-375. - AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de los municipios sevillanos de El Coronil, Montellano y El Palmar, además del de Puerto Serrano en Cádiz, han advertido del "peligroso" estado de la A-375 Sevilla-Ronda, en los tramos de Utrera a Puerto Serrano, dado que la misma presenta en la calzada diversos agujeros y grietas que hacen que los 5.000 vehículos, en torno a un 5% pesados, que recorren la zona diariamente lamenten accidentes que, aunque leves en su mayoría, son motivo de preocupación para los vecinos.

La carretera da servicio directo a cerca de 100.000 personas en la comarca y constituye además un eje de conexión hacia la Sierra de Cádiz y Málaga, muy transitado por turistas, motociclistas y caravanas, tal y como han enmarcado los alcaldes.

"Llevamos así desde el año 2006 aproximadamente. Está plagada de agujeros y grietas que no dejan otra opción a los conductores que arrimarse al arcén en exceso, lo cual ya es peligroso de por sí, o arriesgarte a quedarte sin una rueda" ha expresado el alcalde de El Coronil, Pepe López, en una entrevista a Europa Press.

Según relata López, que ha comentado el caso en nombre del resto de representantes municipales, la situación se ha vuelto "insoportable", dado que ha llegado un extremo en el que "cada vez que alguien atraviesa un bache se revienta una rueda".

"Tengo vídeos que me mandan los vecinos en los que se ven a los coches parados, con una frecuencia bastante continua, porque se revientan las ruedas al pasar por ahí, las llantas", ha incidido.

Sin embargo, para el edil el verdadero problema reside no en el propio estado de la vía, sino en la "falta" de soluciones por parte de las administraciones competentes.

López ha explicado que en febrero de este año mantuvieron una reunión con el delegado de la Consejería de Fomento en Sevilla, Francisco de Paula José Juárez, a la que se sumaron diversos empresarios de la zona.

El regidor ha enmarcado que en ese encuentro el responsable autonómico se comprometió a realizar "algún arreglo mínimo", aunque volvió a aludir, como ya hiciera en 2023 y 2024, a la "falta de disponibilidad presupuestaria" para abordar una intervención de mayor envergadura.

El alcalde ha lamentado que, tras aquella cita, solo se hayan aplicado "parches". "Lo que han hecho ha sido intentar tapar los agujeros. Que venga una empresa de mantenimiento con un cubo de asfalto en frío y lo eche dentro de las grietas no soluciona nada. Es un recurso para hoy, vale, pero mañana volverán a aparecer grietas", ha argumentado.

Por ello, ahora los responsables urgen una "solución firme", que sea de "verdadera utilidad" y pase por la retirada de la calzada y la aplicación de un nuevo asfaltado. "Ya está bien de parches y soluciones temporales", ha expresado López.

Los alcaldes, además, han argumentado en un escrito que, en un periodo en el que se debaten los presupuestos autonómicos para el próximo año 2026, confían en que haya "voluntad política" para solucionar la problemática.

"Esta carretera empeora por días y pone en peligro la seguridad de la población", han lamentado los alcaldes en un escrito, al tiempo que han apostillado que "en 2025 no deberíamos estar hablando de arreglo por este estado lamentable, sino de desdoble".

Por último, López ha expresado que elevarán al Parlamento andaluz una pregunta, previsiblemente a través del grupo socialista, en la que urgirán respuestas. "Yo no estoy hablando de colores --políticos--, yo lo que quiero es una solución al problema. No es un capricho, es una necesidad", ha afirmado contundente.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Fomento han expresado a esta agencia que La Junta de Andalucía tiene prevista la reparación de la carretera de la A-375 dentro de los nuevos contratos de renovación de firmes que estamos poniendo en marcha y donde hemos incrementado la inversión, dado los daños causados por la DANA en la red viaria en el último año. De esta manera, está previsto actuar en esta vía entre finales de este mismo año y el próximo año 2026.