La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra destaca la colaboración empresarial y el talento en la entrega de los Premios de FICA

Foto de familia, con la alcaldesa de Alcalá en el centro, de los premiados por FICA - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha destacado los beneficios del "apoyo, la colaboración empresarial y el reconocimiento mutuo y público entre el empresariado local, que favorece el sector beneficiando no sólo las actividades económicas, sino el posicionamiento de la ciudad y sus consecuencias en la riqueza social del municipio".

Así lo ha trasladado en la entrega de los Premios Empresariales FICA-Alcalá (Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá) que nacen con la proyección anual y con el objetivo de reconocer y homenajear a las empresas relevantes de la ciudad, y en este año también la labor de la Asociación Molinos del Guadaíra, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La cita ha reunido en la Hacienda La Andrada a numerosos emprendedores e importantes figuras del asociacionismo empresarial y de la política. En este sentido, la regidora alcalareña ha agradecido a FICA la iniciativa y ha reiterado la "importancia de reconocer públicamente a las personas que han luchado y trabajado por un futuro mejor, que son ejemplos de sacrificio, ilusión y constancia, más en el ámbito emprendedor e industrial que además llevan el nombre de Alcalá por todo el mundo".

Por tanto, "un reconocimiento muy merecido por ser una de las piezas claves de nuestra ciudad, con un papel fundamental como creadores de riqueza, empleo e innovación", ha concluido.

En la cita se han entregado premios en diferentes categorías. El Premio a la Innovación fue para Moltech SL, Premio al Impacto Social para la Asociación Molinos Del Guadaíra; Doccia Group recibió el Premio al Crecimiento Empresarial y el Grupo Recio, el Premio a la Trayectoria Empresarial.

Además, se ha presentado Empresas Alcalá (EA), una plataforma que impulsará el conocimiento y la colaboración entre las empresas de nuestra ciudad. Un proyecto en el que colabora el Ayuntamiento y que, sin duda, será una herramienta muy útil para seguir fortaleciendo el tejido empresarial de la ciudad.

Para finalizar, Ana Isabel Jiménez ha felicitado a todos los premiados y ha agradecido a FICA "por seguir poniendo en valor el talento, el esfuerzo y la capacidad emprendedora que hacen crecer a Alcalá".