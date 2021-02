Alcaldesa de Alcalá de Guadaíra y PSOE piden "recapacitar" a Moreno, "del lado de casas de apuestas y no de ciudadanos"

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, y la secretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria autonómica, Verónica Pérez, han pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "recapacite" tras considerar "incomprensible" que esté "obstaculizando" que los ayuntamientos puedan limitar la ubicación y proliferación de las casas de apuestas en sus municipios, tal y como ha hecho ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ante una "decisión valiente que sorprendentemente ha encontrado el rechazo y la oposición de la Junta de Andalucía".

Pérez y Jiménez, junto a parte de su equipo de gobierno, se han reunido este lunes en el Parlamento para tratar este asunto y ambas han registrado en la Cámara sendas iniciativas parlamentarias "para conocer qué argumentos tiene el Ejecutivo andaluz para torpedear la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Alcalá y otros municipios en defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas".

"Si el Gobierno andaluz tiene intereses desconocidos, que nos lo expliquen. De momento se han posicionado al lado del lobby empresarial del juego y no de la gente en un tema tan sensible como es la adicción al juego", ha manifestado la dirigente provincial socialista en un comunicado. Pérez ha puesto en valor que el Ayuntamiento de Alcalá, "con su alcaldesa al frente, haya sido el primero en modificar su PGOU en noviembre de 2019 para limitar las casas de apuestas en la localidad" y ha pedido a Moreno "que se coloque del lado de los ciudadanos y no de los negocios en torno al juego".

Además, ha hecho hincapié en que los socialistas "creemos en el municipalismo y en la autonomía local" y ha considerado una "clara injerencia" de la Junta el requerimiento a Alcalá de Guadaíra sobre su planeamiento municipal. "Desgraciadamente no nos sorprende porque el Gobierno andaluz desprecia a los alcaldes y alcaldesas que, además, están realizando un trabajo inmenso en unas condiciones muy adversas", advierte.

Por su parte, la alcaldesa socialista ha insistido en rechazar la "injerencia de la Junta a una competencia municipal como es la modificación del PGOU, en un tema tan sensible como la adicción al juego, que es una desgracia para muchas familias". "El Ayuntamiento se siente en la obligación de regular esta cuestión y vamos a seguir adelante en la tramitación del plan general porque es nuestra competencia. Vamos a estar del lado de las familias limitando las casas de apuestas a 500 metros de centros educativos, deportivos o socioculturales, donde se concentran los jóvenes, porque no podemos normalizar la proliferación de estos negocios", ha explicado Jiménez.

La regidora socialista ha pedido al Gobierno andaluz "que recapacite sobre esta decisión tan lamentable y que dedique más recursos al plan andaluz contra la drogadicción en vez de bonificar con más de un 50 por ciento las tasas fiscales sobre los juegos de azar".