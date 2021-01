La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) entrega las 'Llaves de Oro de la Ciudad' a los Reyes Magos

El acto institucional se celebra sin público por las medidas frente al Covid

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha entregado en la tarde de este martes las 'Llaves de Oro de la Ciudad' a los Reyes Magos de Oriente para que, aún en este peculiar año en el que la Covid-19 no permite que se pueda disfrutar de la habitual cabalgata, Sus Majestades, llenen de ilusión y alegría los hogares del municipio.

El acto institucional se ha desarrollado con representantes de la Corporación, pero sin público por motivos de prevención ante el virus. Sin embargo, ha estado marcado igualmente por una "emoción contenida muy presente" en todo lo vivido durante este pasado 2020, que ha llevado a la Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra a designar como Reyes Magos Honoríficos a instituciones que han estado en primera línea del apoyo a la ciudadanía: Cáritas Arciprestal, San Juan de Dios y Cruz Roja, detalla el Consistorio en un comunicado.

La alcaldesa ha resaltado que "tras un año complicado como ha sido 2020, afrontamos este 2021 con esperanza y con el deseo de recuperar cuanto antes nuestra anhelada normalidad", pero hoy es un "día mágico y muy especial, el día de los más pequeños, que esperan con ansias esta noche". "Como alcaldesa me siento orgullosa de cada uno de ellos. Siempre son un ejemplo para nosotros, y este año lo han demostrado con creces, han sido unos auténticos campeones".

A sus Majestades, la alcaldesa les ha solicitado que cumplan con los sueños de los más pequeños y ella les ha expresado un deseo: "yo les he pedido que en este 2021 no nos falten las fuerzas y la ilusión para que juntos sigamos construyendo Alcalá, que no falte la solidaridad y la igualdad entre todos, y que podamos disfrutar de una convivencia en armonía. Estoy segura que vosotros los Magos de Oriente haréis todo lo posible para que este año sea próspero y venga cargado de cosas bonitas", ha añadido.

Jiménez ha aprovechado para expresar el agradecimiento a las personas que hacen posible esta ilusión en las tres asociaciones y cabalgatas de Alcalá, que aunque este año no puedan manifestarse como antes, "siguen trabajando por la ilusión de los más pequeños, trayendo música, recogiendo cartas, haciendo posible alguna aparición fugaz, y siempre actuando solidariamente con los menores de Alcalá y con la ciudad entera".