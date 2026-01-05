La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) entrega las llaves de oro de la ciudad a los Reyes Magos

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, entrega las Llaves de Oro de la Ciudad a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha entregado este lunes las Llaves de Oro de la Ciudad a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, en el patio del Ayuntamiento en el acto institucional al que han asistido representantes de la Corporación Municipal y muchas familias de Alcalá.

"Este es el día del año que vivimos con más alegría e ilusión. Gracias a los Reyes de Oriente y a la Estrella que marca el camino, porque contribuís a que Alcalá sea una ciudad más solidaria y llena de ilusión. Traéis alegría y regalos para nuestros niños y niñas, pero también para los adultos, recordándonos y devolviéndonos la infancia que un día vivimos", ha resaltado la primera edil según una nota.

Ana Isabel Jiménez ha expresado el agradecimiento a las personas que "hacen posible esta ilusión" en las tres Asociaciones y Cabalgatas de Alcalá, "con su labor desinteresada y altruista", además de a todos los servicios públicos que se esmeran para hacer que estos días sean perfectos.

Previo a la entrega de llaves de la ciudad, los Reyes Magos de las tres cabalgatas han firmado en el libro de honor del Ayuntamiento dispuesto en el salón de plenos.

Asimismo, este lunes, los reyes se han acercado al Santuario de la patrona Nuestra Señora del Águila, a la iglesia del patrón San Mateo, la Inmaculada, a las residencias de Mayores La Milagrosa, Geriatros, Cristo de la Salud, y Guadaíra, a la Unidad de Día Las Moreras y al Convento de Santa Clara.

Una vez en la sede, sus majestades se han subido a sus carrozas para recorrer las calles de Alcalá entregando ilusión, caramelos y mucha alegría. La comitiva real que recorre la ciudad está compuesta por 20 carrozas, cinco bandas de música y cientos de beduinos. Tras el recorrido, el colegio Salesiano acogerá la entrega de juguetes a los niños beneficiados por parte de los Reyes Magos.