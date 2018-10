La alcaldesa de Espartinas lamenta su "expulsión definitiva" de Cs al ser "desestimadas" sus alegaciones

Publicado 11/07/2018 16:17:38 CET

Dice que Cs "pretende gobernar Espartinas desde Madrid o Barcelona y torcer el brazo a la única Alcaldía que tiene en Sevilla"

ESPARTINAS (SEVILLA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Después de que la Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos resolviese el expediente contradictorio abierto a la alcaldesa de Espartinas (Sevilla), Olga Hervás, y a quien fuese alcalde accidental de la localidad durante los meses que ésta estuvo de baja, el concejal Iván Gómez, expulsando a ambos del partido, Hervás ha lamentado su "expulsión definitiva" del partido al ser "desestimadas" sus alegaciones a dicha decisión.

Al respecto, cabe recordar que tras recuperar Olga Hervás su actividad como alcaldesa tras varios meses de baja en los que Gómez ostentó el cargo de alcalde accidental, este último lanzó diferentes acusaciones contra la primer edil, siendo finalmente destituido de las delegaciones de gobierno con las que contaba, toda vez que en unas declaraciones recogidas por Europa Press, Hervás critica que el Comité de Garantías de Cs no haya "entendido los fundamentos jurídicos en los que se basa el cese de Iván Gómez de sus delegaciones" municipales.

"Esta decisión adoptada por el partido de Cs es un fiel reflejo del desconocimiento total que tienen sobre lo que supone ejercer la acción de gobierno", ha avisado, recordando que "es potestad de la Alcaldía la delegación de competencias a los concejales según su valía y su gestión al frente de los servicios, así como la retirada de estas competencias cuando se estime oportuno". "Esto es algo que cualquier partido que haya estado al frente de una administración pública sabe", alega.

"Lamentablemente, Cs pretende gobernar desde un despacho de Madrid o Barcelona el Ayuntamiento de Espartinas y quiere torcer el brazo a la única Alcaldía que tiene en la provincia de Sevilla, por haber tomado una decisión que depende exclusivamente de esta". "Cs olvida que la única responsable de las actuaciones emanadas de la Alcaldía, es la propia alcaldesa, teniendo que responder jurídica y judicialmente, si fuera el caso, sobre sus actuaciones", insiste.

Por último, la primera edil espartinera asegura encontrarse "con ganas y fuerzas para seguir trabajando por Espartinas". "No nací aquí, ni en Andalucía, sino en Santander, una tierra tranquila y verde de la que me siento muy orgullosa. Cuando me afinqué en Espartinas para crear mi familia pensé en poner algo de mi parte para mejorar esta localidad. No luché por su Alcaldía, sólo quería trabajar por Espartinas. Pero cuando me nombraron alcaldesa, entendí que era una oportunidad inmejorable para hacer un pueblo mejor", ha enfatizado.

La alcaldesa concluye lamentando que Cs "se crea con la autoridad de secuestrar la voluntad de una alcaldesa elegida democráticamente", deseando "que en los próximos gobiernos locales en los que esté Cs, entiendan desde la dirección del partido la separación higiénica que debe haber entre dirigir un partido y dirigir un ayuntamiento".