La alcaldesa de Espartinas ve "estable" su tripartito y descarta "ofensivas" como las de Bormujos o Benacazón

La alcaldesa de Espartinas (Sevilla), la socialista Cristina Los Arcos, ha defendido que el Gobierno local tripartito que lidera es "fuerte y estable" frente a las "convulsiones e inestabilidad" del anterior mandato municipal. Destacando que su equipo está logrando aprobar "todas las propuestas hablando con el resto de partidos", la regidora socialista ha considerado que en este municipio no hay riesgo de "ofensivas" políticas como las promovidas en Bormujos o Benacazón para propiciar relevos en la Alcaldía.

En una entrevista con Europa Press, Cristina Los Arcos ha evaluado el escenario político actual de este municipio del Aljarafe, bastión histórico del PP y marcado por el convulso mandato 2015/2019 tras ganar Cs la Alcaldía como fuerza más votada y suceder una prolongada concatenación de conflictos internos en el Gobierno local y los restantes partidos y un reguero de dimisiones.

Las elecciones municipales de mayo de 2019, en ese sentido, se saldaron en esta localidad con el PSOE como fuerza más votada subiendo de cuatro a cinco ediles, mientras el PP caía de cinco a cuatro concejales pero conservaba la segunda posición, Vox irrumpía como tercera fuerza con dos ediles, IU/Adelante era la cuarta con otros dos, el Grupo Independiente de Espartinas (GIES) del exalcalde popular Domingo Salado lograba también dos concejales, Cs se hundía de seis a un único concejal y Vecinos por Espartinas (VxE) lograba el único edil con el que contaba.

Al respecto, Cristina Los Arcos ha destacado el hecho de que el PSOE fuese entonces "por primera vez" la fuerza más votada en Espartinas, exponiendo la voluntad de los socialistas de "gobernar sumando alianzas y fuerzas", fruto de lo cual fue conformado un gobierno entre el PSOE, IU/Adelante y Vecinos por Espartinas, con ocho concejales del total de 17 que conforman la Corporación local.

UN GOBIERNO "ESTABLE Y FUERTE"

Admitiendo que el Gobierno tripartito de PSOE, IU/Adelante y VxE no cuenta con mayoría en el pleno, la alcaldesa ha defendido que se trata de un equipo "estable y fuerte" que hasta el momento ha "conseguido sacar adelante" en las votaciones "todas las propuestas hablando con el resto de partidos, unas veces con unos y otras veces con otros".

El proyecto presupuestario de 2021, recientemente sometido a votación, fue aprobado con los votos a favor de los concejales del Gobierno local tripartito y de la edil no adscrita escindida del GIES, pesando el abandono del pleno por parte del PP, el ya único concejal de GIES y exalcalde del PP Domingo Salado y el concejal no adscrito escindido de Vox, toda vez que el capitular de Cs no participó del pleno tras renunciar al acta días antes.

Otra de las actuaciones clave del transcurso del actual mandato, la contratación de una empresa para la limpieza viaria de la localidad durante los próximos seis años dadas las deficiencias que presentaba dicho servicio municipal, fue aprobada también con el apoyo de la edil no adscrita escindida del GIES y la abstención del resto de la oposición.

Así las cosas, la alcaldesa de Espartinas ha defendido que tras la "total inestabilidad, convulsiones y constantes dimisiones" del anterior mandato municipal, actualmente el Ayuntamiento cuenta con "estabilidad" y la institución ha "recuperado la confianza de los ciudadanos", sobre todo recuperando "el funcionamiento de los servicios básicos", especialmente el de limpieza viaria.

NO TEME UNA "OFENSIVA" POLÍTICA

En paralelo, Cristina Los Arcos ha descartado que el Ayuntamiento de Espartinas afronte situaciones como las vividas en Bormujos con la ruptura del pacto de gobierno que encabezaba el PSOE y los intentos de una moción de censura por parte del PP; o en Benacazón, donde el pasado jueves prosperaba la moción de censura promovida por IU junto al PP y Cs contra la alcaldesa socialista.

"En Espartinas no se va a dar eso", ha asegurado Cristina Los Arcos, defendiendo que el actual Gobierno local del PSOE, IU/Adelante y VxE "es fuerte y está muy unido" y está "sacando adelante" todas sus políticas. Al respecto, aunque ha lamentado la "rebeldía" de la oposición, avisando especialmente de que es "muy difícil dialogar con el PP"; ha precisado que los populares no cuentan con "una mayoría para una alternativa de gobierno".

"Yo estoy tranquila", ha asegurado Cristina Los Arcos, considerando que en Espartinas no habrá "una ofensiva" política como las sucedidas en los casos ya descritos.