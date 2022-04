La alcaldesa de Palomares (Sevilla) acusa a Cs de "oportunismo político" y a Bemjumea de querer gobernar "a todo precio"

Acusa a los promotores de la moción de censura de impedir un pleno urgente en torno a nuevos informes sobre la gasolinera

PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palomares del Río (Sevilla), la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero, ha criticado este lunes de nuevo la moción de censura promovida en su contra por Cs, el PP, Podemos y Vox, para despojarla del poder y proclamar como nuevo alcalde al portavoz de la formación naranja y además diputado provincial, Manuel Benjumea; avisando de que todo radica en el "oportunismo político", pues "Cs tenía pensado desde el minuto uno hacer una moción de censura", porque Benjumea "quiere ser alcalde a cualquier precio", incluso apoyándose en la "unión anti natura" de Podemos y Vox, según ha dicho.

La alcaldesa de Palomares ha celebrado este lunes una rueda de prensa en torno a esta moción de censura firmada por los tres ediles de Cs, los dos del PP, la concejala de Podemos y la edil de Vox, mientras los dos ediles de IU no se han sumado a la operación al verla "injustificada".

Para la maniobra, destinada a expulsar del poder a la socialista Ana Isabel Jiménez y convertir al portavoz de Cs en nuevo alcalde; los promotores de la misma esgrimen la "inacción" y "falta de soluciones" del Gobierno local del PSOE a la fuerte y repetida demanda vecinal y de la oposición respecto a que sea anulada la licencia de obras concedida para la instalación de una gasolinera muy cerca de las viviendas de la calle Loma Verdejana, un asunto derivado en todo un conflicto vecinal y político.

Recientemente, en ese sentido, el pleno del Ayuntamiento de Palomares ha aprobado mociones respaldadas por todos los grupos de oposición, --Cs el PP, IU, Podemos y Vox--, reclamando a la alcaldesa primero revisar la licencia de obras concedida a Petroprix Energía para dicho proyecto y después revocar de oficio la licencia por motivos de oportunidad.

LA SECRETARIA GENERAL

La secretaria general del Ayuntamiento, funcionaria habilitada por el Estado, explicaba al respecto que el planeamiento urbano en vigor al momento de conceder la licencia de obras avala la citada autorización de obras, avisando de que "se está intentando arreglar vía Alcaldía una falta de actuación en su momento", en alusión a no haber "limitado la implantación de la gasolinera" mediante el planeamiento urbano. Según esta alta funcionaria, La Alcaldía "no tiene competencias para revocar las licencias por oportunidad".

En ese contexto, la alcaldesa ha celebrado este lunes su rueda de prensa, después de que Cs defendiese esta moción de censura que impulsa junto al PP, Podemos y Vox, exponiendo que "la instalación de la gasolinera y la seguridad ciudadana va más allá de ideologías políticas y de colores". "Va de una alarma social que preocupa sobremanera a toda la ciudadanía de Palomares y que el equipo de gobierno, encabezado por su alcaldesa, ha decidido no escuchar", según Cs.

Al respecto, la alcaldesa ha rememorado que la solicitud de la licencia de obras se remonta a noviembre de 2017, cuando gobernaba el PP, y en diciembre de ese mismo año, el Ayuntamiento contestó a Petroprix Energía en sentido favorable. Además, ha expuesto que en febrero de 2020, la "memoria ambiental" de la licencia de obras recibió un "informe positivo" por parte de la Mancomunidad del Aljarafe, mientras en agosto de 2021 la Delegación Territorial de la Consejería de Salud, dirigida por el PP, determinó que el proyecto de nueva gasolinera es "viable".

Sobre ese último aspecto, ha señalado la "preocupación vecinal" respecto a que el informe de impacto sanitario elaborado por la Delegación Territorial de Salud no contemple las alegaciones de los residentes ni las formuladas por el PSOE, Podemos e IU, agregando que un posterior informe solicitado a la Diputación a la búsqueda de alguna "laguna" administrativa que intentar aprovechar habría resuelto que "el otorgamiento de licencias urbanísticas tiene carácter reglado", una vez que se cumplen "los requisitos y la normativa urbana en vigor".

REGULACIÓN MUNICIPAL NO "RETROACTIVA"

La licencia de obras, según ha dicho, fue concedida así "por su legalidad y adecuación a la normativa urbanística en vigor", tras lo cual ha explicado que la modificación del planeamiento urbano promovida para regular la instalación de gasolineras en Palomares, actualmente en su segunda fase de información pública, "no sería aplicable" para revocar la licencia porque "no es retroactiva", es decir que no afecta a las licencias ya "en curso". De tal modo, ha insistido en que "no cabe revocar la licencia por motivos de oportunidad" por el hecho de que esté en trámite dicha regulación.

Al hilo, ha esgrimido que el propio informe de la secretaria general del Ayuntamiento concluye que "no procede la revocación de la licencia por motivos de oportunidad", al no incurrir la misma en "vicios de nulidad ni disconformidad con la ordenación urbanística" a las fechas de su solicitud y concesión.

Así, ha reiterado que según la propia secretaria general, si se revocase la licencia de obras pese a contar con los citados informes "favorables" a la misma, se podría incurrir en "un delito" de prevaricación.

LOS "INTERESES PERSONALES" DE DOS EDILES

Además, la alcaldesa ha insistido en que dos de los concejales firmantes de la moción de censura tienen "intereses personales" en el asunto al residir en el entorno donde ha sido proyectada la nueva gasolinera.

De tal modo, la alcaldesa ha avisado de que todo radica en un "oportunismo político", pues "Ciudadanos tenía pensado desde el minuto uno hacer una moción de censura", porque Manuel Benjumea "quiere ser alcalde a cualquier precio", incluso apoyándose en la "unión anti natura" de Podemos y Vox.

Es más, ha acusado a los ediles promotores de la moción de censura de impedir la celebración de un pleno extraordinario y urgente este mismo lunes a primera hora, al votar en contra de la urgencia de la sesión, toda vez que el Gobierno local tenía previsto dar cuenta en la misma de los nuevos informes municipales y externos que estiman las alegaciones de Petroprix Energía contra la "declaración de lesividad" promovida por el Consistorio, al entender tales informes "subsanables" los aspectos esgrimidos para "intentar la anulabilidad del acto administrativo" de la concesión de la licencia de obras.