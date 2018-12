La alcaldesa de Santiponce reparte 17 delegaciones entre ella y sus dos ediles tras las últimas dimisiones

Publicado 26/11/2018 17:48:40 CET

SANTIPONCE (SEVILLA), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Después de que el Gobierno municipal de Santiponce (Sevilla) quedase reducido a la alcaldesa, Carolina Casanova (PSOE), un concejal socialista y un exedil de IU, a cuenta de las dimisiones de una edil del PSOE y de un excapitular del PA como miembros del gabinete local, la regidora ha repartido las 17 delegaciones en las que se divide la gestión municipal entre ella y los dos restantes miembros del equipo de gobierno.

A través de una resolución de Alcaldía firmada el pasado 5 de noviembre y recogida por Europa Press, la alcaldesa da cuenta de la "renuncia voluntaria e irrevocable" del exconcejal del PA y actual edil no adscrito José Fabio Herrera a sus competencias delegadas por "desconfianza" hacia la propia primer edil y "la falta de entendimiento entre ambos". Del mismo modo, señala la decisión de la edil Cristina María López respecto a darse "de baja de las delegaciones que tiene asumidas, así como del cargo de primera teniente de alcalde y dejar de pertenecer al Grupo Socialista", continuando no obstante como no adscrita.

Dada la reducción del Gobierno local de cinco a tres miembros, incluida ella misma, la alcaldesa ha reorganizado en esta resolución las 17 delegaciones municipales en las que se divide la gestión del Ayuntamiento y sus diferentes servicios públicos, repartiendo las mismas entre ella y los restantes dos miembros del Gobierno local, el edil socialista Manuel Liria y el exconcejal de IU y actual no adscrito Miguel Ángel Gil. De hecho, ella misma asume ocho de tales delegaciones municipales.

MANDATO CONVULSO EN SANTIPONCE

En Santiponce, recordémoslo, las últimas elecciones municipales se saldaron con la victoria de IU-CA, que contaba con cinco ediles frente a cuatro del PA, tres del PSOE y uno del PP. Después de formar IU-CA un gobierno local en solitario y franca minoría, con José López como alcalde, Miguel Ángel Gil, entonces primer teniente de alcalde, abandonó el grupo municipal de la coalición por diferencias con su propio partido, siendo cesado por el entonces alcalde y pasando a convertirse en edil no adscrito, extremo que acentuaba la minoría del gobierno municipal de IU-CA.

Después, en mayo de 2016, los cuatro concejales andalucistas y los tres del Grupo socialista formalizaron una moción de censura contra el alcalde de IU-CA, al objeto de formar un gobierno de coalición liderado por la socialista Carolina Casanova. Aquella operación, como se recordará, prosperó con ocho votos a favor (los cuatro del PA, los tres del PSOE y el del concejal no adscrito), mientras el PP se abstuvo y los cuatro ediles de IU-CA votaron en contra.

Pero meses más tarde, el concejal andalucista Justo Delgado informaba a Europa Press de que los ediles del PA habían decidido renunciar a sus competencias de gobierno, entendiendo que la primer edil socialista había "roto" el pacto de gobierno que unía al PA y al PSOE, al "excederse en sus funciones y faltar al respeto debido a las personas y hacia el desempeño de las funciones que les son propias" a los ediles andalucistas, que se habrían sentido "desautorizados de manera constante y pública" por Carolina Casanova.

Tal extremo dejaba al Gobierno local del PSOE en una cruda minoría de tres ediles de un total de 13. Pero después, la alcaldesa socialista anunciaba una reorganización del Gobierno local, con delegaciones municipales para el concejal andalucista José Fabio Herrera, al que el PA daba un plazo para que renunciase a las mismas, y para el concejal no adscrito desligado de IU-CA.

Al no renunciar José Fabio Herrera a seguir cogobernando con el PSOE, un pleno celebrado en octubre de 2017 por el Ayuntamiento poncino daba cuenta tanto de "la renuncia" de José Fabio Herrera a continuar siendo parte del Grupo andalucista, como de su "expulsión" de dicho grupo a petición de los tres restantes concejales de la formación.

Ahora, con la dimisión de José Fabrio Herrera y Cristina López a sus competencias delegadas, el Gobierno local que dirige Carolina Casanova se reduce a tres concejales de un total de 13 que componen la corporación, siendo uno de ellos el exedil de IU.