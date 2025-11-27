El Alcázar de Sevilla presenta su plan navideño: un ciclo lírico en el Salón de Embajadores o una muestra sobre Sorolla

Programación lírica en el Real Alcázar de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este jueves la programación navideña del Real Alcázar, que ha calificado como la "más amplia y ambiciosa jamás celebrada en el monumento", e incorporará novedades como un ciclo lírico que tendrá lugar en el Salón de Embajadores o la exposición 'Sorolla en el Alcázar de Sevilla'. La planificación ha sido ideada y organizada íntegramente por el equipo del Real Alcázar, bajo la dirección de su directora-gerente, Ana Jáuregui.

Según ha informado el Consistorio en una nota, uno de los hitos de esta edición será el nuevo ciclo 'Embajadores de la Navidad', que llevará al Salón de Embajadores a primeras figuras de la lírica. El ciclo ofrecerá recitales gratuitos a las 20,00 horas y contará con la participación de Ainhoa Arteta, que abrirá el ciclo el 4 de diciembre; Ismael Jordi, que actuará el 11 de diciembre; y Juan Jesús Rodríguez, encargado de cerrar la programación el 18 de diciembre.

Las entradas se podrán adquirir de manera presencial y gratuita. La forma de obtenerlas será la siguiente: el lunes 1 de diciembre, a las 18,00 horas, abrirá la taquilla del Patio de Banderas para la recogida de las entradas correspondientes al concierto de Ainhoa Arteta, previsto para el 4 de diciembre. Del mismo modo, el lunes 8 de diciembre, a las 18,00 horas, se pondrán a disposición las entradas para el recital de Ismael Jordi, que tendrá lugar el 11 de diciembre. Finalmente, el lunes 15 de diciembre, también a las 18,00 horas, se podrán recoger las entradas para el concierto de Juan Jesús Rodríguez, programado para el 18 de diciembre.

Además, el Salón de los Tapices será escenario de un segundo ciclo de conciertos navideños que ofrecerá una programación variada, gratuita y abierta a todos los públicos.

La actividad comenzará el 13 de diciembre, a las 18,30 horas, con un concierto de tubas; continuará el 14 de diciembre, a la misma hora, con la actuación de los Coros de campanilleros de Bormujos; y seguirá el 20 de diciembre, a las 18,00 horas, con el Coro Novaria de Villanueva. El ciclo proseguirá el 21 de diciembre, a las 18,30 horas, con el Coro de la Hermandad de la Hiniesta, y el 22 de diciembre, a las 20,00 horas, con el concierto del Ateneo, acompañado por la Banda Sinfónica Municipal. Finalmente, el 23 de diciembre se ofrecerá una doble función de zambomba, a las 18,30 y 20,30 horas, que pondrá el broche final a esta propuesta musical.

Uno de las citas culturales más esperadas será la exposición 'Sorolla en el Alcázar de Sevilla', que tendrá lugar entre el 16 de diciembre y el 1 de marzo de 2026. La exposición, dedicada al vínculo del pintor Joaquín Sorolla con el Real Alcázar, es fruto de la colaboración entre el Patronato del Real Alcázar, la Fundación Museo Sorolla y la Fundación Bancaria Unicaja, bajo la dirección de Ana Jáuregui. Esta iniciativa artística busca, según el Consistorio, "poner en valor no solo la obra del pintor valenciano, sino también su especial conexión con Sevilla y, en particular, con los jardines y espacios del Alcázar".

Además, y como ya es tradición, del 5 al 8 de diciembre el Alcázar volverá a acoger la venta de dulces de los conventos durante el Puente de la Inmaculada. Por último, los Reyes Magos de Oriente visitarán el enclave los días 3, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero.