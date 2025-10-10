El Alcázar de Sevilla reorganiza sus salas expositivas con una nueva musealización sobre la Casa de la Contratación

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha informado del inicio del proceso de contratación para la musealización de la Sala de los Abanicos, con un presupuesto máximo de 48.400 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno ha señalado que "el contrato contempla la redacción, ejecución y supervisión integral del proyecto museográfico y museológico destinado a convertir esta estancia en un espacio de exposición permanente e interpretativa dedicado a la Casa de la Contratación de Indias".

El objetivo es poner en valor la relevancia histórica y patrimonial del Alcázar en el contexto del comercio marítimo entre los siglos XVI y XVIII". "La actuación incluye la elaboración del guion científico y expositivo, el diseño y producción de los elementos museográficos y audiovisuales, así como su instalación en sala, garantizando en todo momento la accesibilidad universal, la sostenibilidad ambiental y el respeto a la integridad del monumento, declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Mundial por la Unesco", indica Bueno en una nota de prensa.

Asimismo, el edil de Hacienda ha detallado que "con este proyecto, que está siendo liderado por la directora gerente del monumento, Ana Jáuregui, tiene como fin la integración de dicha sala dentro del discurso museográfico general del conjunto monumental, dotándola de un contenido permanente que refuerza la comprensión del papel desempeñado por Sevilla y por el propio Alcázar en la historia de la navegación, el intercambio científico y el comercio con las Indias".

La nueva musealización permitirá explicar al visitante la estrecha vinculación del Alcázar con la Casa de la Contratación, institución creada por los Reyes Católicos en 1503 y ubicada precisamente en este recinto palaciego, desde donde se regulaban los viajes, el comercio y la cartografía de las rutas hacia el Nuevo Mundo. De igual manera, el concejal ha destacado que "esta actuación forma parte del compromiso firme del Gobierno municipal con la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio histórico de la ciudad.

"El Real Alcázar no solo es un espacio monumental de enorme valor artístico, sino también un testimonio vivo de la historia de Sevilla y de su papel decisivo en la expansión a ultramar. Con esta musealización, damos un paso más en la recuperación del relato histórico de la Casa de la Contratación, para ofrecer a los visitantes una experiencia más completa, didáctica y coherente con la importancia de este enclave", ha abundado Bueno.

El delegado de Hacienda ha subrayado, además, que "con la creación de esta nueva zona expositiva, que llevará el nombre de Casa de la Contratación, el Alcázar contará por primera vez con un espacio museográfico permanente dedicado a este momento fundamental de la historia de Sevilla. Es un hito en la interpretación del monumento, ya que hasta ahora no existía un área expositiva que explicara de manera integral el papel que desempeñó este recinto en el comercio y la navegación con las Indias".

A las exposiciones permanentes, como esta futura Casa de la Contratación o la colección arqueológica que se habilitará en 2026 en el semisótano del Palacio del Rey Don Pedro, se suman espacios como el Salón Alto del Apeadero, destinado a muestras temporales de gran valor, y la parte alta del Salón del Almirante, donde se expondrán la colección de abanicos y la colección de azulejos Carranza.