Alejandro Martín Caballero realizará el cartel de las Glorias de Sevilla 2026

Alejandro Martín Caballero - CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Gloria del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla ha designado este martes a Alejandro Martín Caballero como cartelista de las Glorias de Sevilla del próximo año 2027.

Nacido en Ronda en 1997, estudió artes plásticas y diseño por la Escuela de Arte de Sevilla, con especialidad en dorado y policromía, cursó asimismo estudios teológicos en la Facultad de San Isidoro de Sevilla y volvió a Ronda para desarrollar su carrera artística. Es hermano de la Hermandad de la Patrona de Ronda, la Virgen de la Paz.

El Consejo de Hermandades ha detallado en un comunicado que ha sido comisario de la 'ExpoPaz, desde tiempo inmemorial', que se desarrolló en Ronda en 2022 con motivo del 75 aniversario de la Coronación de su Patrona.

Entre sus carteles se encuentran la salida procesional de la patrona de Montoro (2017), el del 75 Aniversario de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Ronda (2017), el cartel de la 'Pollinica' de Vélez-Málaga (2018), el de la Hermandad del Rocío de Ronda (2023) o el cartel del 450 aniversario de la Hermandad del Santo Entierro de Ronda (2024), entre otros.

De igual manera, ha realizado diseños para pasos de palio, carretas del Rocío, insignias procesionales, así como ha pintado portadas de boletines y ejecutado logotipos y trabajos de dorado. Entre sus obras, se encuentran pinturas en varias parroquias de Sevilla, Ronda y diversos puntos de la geografía andaluza.