Alerta en San Pablo-Santa Justa: cierran el Parque de La Rosaleda tras detectar salchichas con agujas

Archivo - Imagen de recurso de la reja cerrada de un parque - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha procedido este domingo, 26 de julio, al cierre del Parque de la Rosaleda, en el Distrito San Pablo-Santa Justa, tras detectar salchichas con agujas, que ponen en peligro a perros y usuarios.

Así lo ha comunicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que añade que estos hechos, que ya se están investigando, han sido denunciados, al tiempo que pide la colaboración vecinal al respecto y lamenta las molestias que esta situación puede ocasionar.

Se da la circunstancia de que en la primera semana de julio tuvo lugar otro cierre, de forma preventiva, en otro parque infantil y canino, en esta ocasión, el que se halla entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez, en Sevilla Este. La medida respondió a una grave alerta de seguridad tras el hallazgo allí de sustancias peligrosas.

Según la información facilitada entonces por el Consistorio, en el interior de ese espacio verde se detectó la presencia de veneno "ajeno al plan de desratización municipal". Además, se encontraron "bombones alterados".