La alfarería tradicional, creación literaria y la carrera diplomática centran los cursos de la UPO de la próxima semana

Imagen de estudiantes de los cursos de la UPO en Carmona. - UPO

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta acogerá a partir del próximo lunes, 29 de junio, cinco nuevas propuestas formativas dentro de la 24 edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) que tendrán como temas principales la alfarería tradicional, la creación literaria y la carrera diplomática.

El primero de los cursos que dará comienzo será 'Domina la alfarería más tradicional. Curso práctico de cerámica artesanal. La alquimia del barro', que se celebrará del 29 de junio al 1 de julio en modalidad presencial, bajo la dirección de la graduada en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, especialidad Cerámica, María de Gracia Rodríguez Méndez, tal y como ha señalado la institución en una nota de prensa.

El curso propone una inmersión práctica en las técnicas manuales tradicionales de construcción y decoración de piezas de barro, abordando procedimientos ancestrales como la bola, la plancha y el churro, así como técnicas decorativas históricas como el esgrafiado, el bruñido y los engobes.

También del 29 de junio al 1 de julio, en formato de docencia simultánea, se impartirá 'Psicología forense. 3ª edición', dirigido por las psicólogas generales sanitarias y codirectoras de Mind Psicólogos, Vanesa García Millán y Marta Arbona García. La formación ofrecerá una visión multidisciplinar de la psicología aplicada al ámbito judicial, abordando aspectos como los fundamentos jurídicos y criminalísticos, la evaluación psicológica forense, la psicopatología aplicada a los tribunales y la elaboración de peritajes psicológicos.

Asimismo, los días 29 y 30 de junio, en modalidad online, tendrá lugar el curso 'Orientaciones y herramientas para la traducción profesional. 3ª edición', dirigido por las profesoras del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide, Concepción Martín Martín-Mora e Isabel Jiménez Gutiérrez.

Esta propuesta formativa pretende orientar a estudiantes y profesionales de la traducción en sus primeros pasos en el mercado laboral, abordando cuestiones relacionadas con la especialización, la formación continua, la captación de clientes, la fiscalidad y la productividad profesional. El programa incluye también el taller 'Construyendo mundos. Estructura tu novela en un día. 3ª edición', que se celebrará el 29 de junio en formato de docencia simultánea.

La actividad estará dirigida por la escritora, doctora en Comunicación y licenciada en Periodismo, Nerea Riesco Suárez, y ofrecerá a los participantes herramientas prácticas para diseñar la estructura narrativa de una novela, trabajando aspectos como la construcción de personajes, el conflicto, los arcos narrativos y la organización de escenas.

Ese mismo día, 29 de junio, se desarrollará igualmente en formato de docencia simultánea el taller 'Introducción a la carrera diplomática: funciones, ejes de acción y práctica profesional', bajo la dirección de la cónsul general del Perú en Sevilla, María del Rosario Botton Girón.

El taller ofrecerá una aproximación al funcionamiento de la carrera diplomática, explicando las distintas áreas de actuación profesional y el proceso de acceso al servicio exterior, además de incorporar ejercicios prácticos basados en situaciones reales de la actividad diplomática.