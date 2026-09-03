La Algaba (Sevilla) defiende la gestión municipal de la Escuela Taurina y rechaza el "uso político" de los menores

Archivo - Plaza de toros de La Algaba en una imagen de recurso - AYTO.DE LA ALGABA - Archivo

El Consistorio explica que el cierre parcial de las instalaciones respondía a una actuación policial

LA ALGABA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha defendido la gestión municipal de la Escuela Taurina y ha rechazado que el cierre parcial de sus instalaciones respondiera a una decisión política. El Consistorio ha explicado que la situación se produjo en el marco de una actuación policial derivada de denuncias por el robo de material empleado en diferentes eventos celebrados en la plaza de toros.

En un comunicado, el alcalde, Diego Manuel Agüera, ha explicado que estas denuncias motivaron que la Policía procediera al cierre parcial de las dependencias en las que se encontraba la escuela mientras se esclarecían los hechos. "El cierre no fue una decisión política del Ayuntamiento ni un capricho de este alcalde".

En este sentido, Agüera sostiene que se trató de una medida derivada de una situación que debía aclararse y normalizarse. Posteriormente, el Ayuntamiento abrió el correspondiente plazo de solicitudes para la Escuela Taurina Municipal, sin que se presentara ninguna petición. La cuota establecida ascendía a 300 euros anuales (25 euros mensuales), una cantidad que, según explica el Consistorio, "se aplica también a otras actividades que utilizan dependencias municipales".

El Ayuntamiento recuerda que las entidades usuarias de espacios públicos deben acreditar durante un periodo determinado que su actividad cumple una función social y de utilidad pública. Entre los ejemplos citados se encuentran el Atlético Algabeño, la Asociación Musical de La Algaba (AMA) y distintas agrupaciones teatrales del municipio.

Al respecto, el alcalde subraya que las familias con dificultades económicas podían solicitar apoyo municipal para afrontar la cuota. "Cuando se trata de nuestros menores, este Ayuntamiento siempre ha estado dispuesto a ayudar y a buscar soluciones para que ningún niño o niña se quede atrás por motivos económicos", declara Agüera.

Ante la ausencia de solicitudes, el Ayuntamiento realizó también un llamamiento público dirigido a particulares y entidades que pudieran estar interesados en continuar promoviendo la tauromaquia en La Algaba. Según el Consistorio, ninguna iniciativa respondió a dicha convocatoria.

Además, el Ayuntamiento puso a disposición de los posibles interesados a un trabajador municipal en la plaza de toros para facilitar los entrenamientos. El alcalde asegura que, durante los 15 días en los que se mantuvo este recurso, no acudió ninguna persona, añde el comunicado.

En relación con la programación taurina de este año, el Ayuntamiento explica que el procedimiento de licitación de los festejos comenzó sin que al Consistorio le constara la existencia de una Escuela activa cuya participación tuviera que quedar garantizada. Posteriormente, la empresa organizadora propuso celebrar un Festival taurino con el objetivo de reforzar el interés y el atractivo de la feria local.

En ese contexto, el Ayuntamiento decidió contar con dos jóvenes algabeños, Manuel Jesús Carrión y Javier Illanguas, como muestra de su respaldo al talento taurino local. Desde el Consistorio se considera que esta decisión evidencia la voluntad municipal de apoyar a los jóvenes de La Algaba y de ofrecer oportunidades al talento local.

El alcalde ha reclamado finalmente que no se utilice a los menores con fines personales, familiares o políticos ni para generar enfrentamientos en el municipio. "Por encima de cualquier interés personal, de cualquier diferencia política y de cualquier polémica, está La Algaba", afirma el regidor. "La Algaba merece que la defendamos todos".